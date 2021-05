EM 2021: Paukenschlag um BVB-Star! Löw-Entscheidung gefallen

Es hatte sich angebahnt, nun ist die Entscheidung gefallen! Mats Hummels fährt mit zur EM 2021.

Das berichtet „Sport 1“. Mats Hummels war von Bundestrainer Joachim Löw zum Start des Umbruchs nach der verkorksten WM 2018 zusammen mit Thomas Müller und Jerome Boateng aussortiert worden. Zur EM 2021 ist der BVB-Star zurück.

Mats Hummels fährt wohl mit zur EM 2021

Die Aussortierung stieß von Anfang an auf laute Gegenwehr. Unnötig und vor allem unnötig endgültig, so die Kritik an Löw, habe der Bundestrainer die drei Weltmeister rausgeschmissen.

Mit Mats Hummels (r.) und Thomas Müller geht Deutschland wohl in die EM 2021. Foto: dpa

Mit der Pleitenserie, dem Fast-Abstieg aus der Nations League und dem 0:6-Debakel gegen Spanien wurden die Schreie nach den etablierten DFB-Anführern immer lauter. Bei Thomas Müller wie auch bei Mats Hummels scheint es nun eine Kehrtwende gegeben zu haben.

Joachim Löw lenkt ein – sicher auch aufgrund der Personallage in der deutschen Abwehr, die sich ohne Anführer immer wieder wackelig und fern jeder Turnierform präsentierte.

Am Mittwoch gibt der Bundestrainer den 26-köpfigen Kader für die EM 2021 bekannt. Neben Mats Hummels hatte sich zuletzt auch BVB-Kapitän Marco Reus mit Topleistungen für ein Euro-Ticket aufgedrängt.

Rückschläge für DFB-Team

