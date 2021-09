BVB gegen SpVg. Hagen 1911/SV Hohenlimburg im Live-Ticker: Aufstellung verwundert die Fans

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

In der Bundesliga ist Länderspielpause angesagt und dennoch gibt es den BVB live zu sehen. Am Mittwoch (1. September) tritt die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose in einem Benefizspiel gegen die SpVg. Hagen 1911 und den SV Hohenlimburg an.

Die Erlöse, auch die aus der TV-Übertragung, kommen den Opfern der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli zugute. Der BVB spielt dabei eine Halbzeit gegen den SpVg. Hagen 1911 und die andere gegen den SV Hohenlimburg.

BVB gegen SpVg. Hagen 1911/SV Hohenlimburg im Live-Ticker

Wie werden sich die beiden Amateurklubs gegen die Bundesliga-Stars schlagen? Welche BVB-Talente können sich im Benefizspiel unter Beweis stellen?

Der BVB wird am Mittwoch (1. September) ein Benefizspiel gegen zwei Amateurclubs bestreiten. Foto: IMAGO / Thomas Bielefeld

Alle Infos zum Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und SpVg. Hagen 1911/SV Hohenlimburg gibt's bei uns im Live-Ticker.

BVB – SpVg. Hagen 1911/SV Hohenlimburg 0:0 (-:-)

Tore: -

BVB-Aufstellung 1. Halbzeit:

Drlajca – Pongracic, Papdopulos, Finnsson, Amedick – Bah-Traoré – Wolf, Brandt, Reinier – Makreckis – Bornemann

1' Anstoß! Der BVB stößt die erste Halbzeit in den schwarzen Trikots von rechts nach links an. In der ersten Hälfte spielt Hagen, danach der Hohenlimburg.

17.30 Uhr: Vor Anpfiff gibt es noch ein großes Mannschaftsfoto zwischen den drei Mannschaften. 295.000 Euro werden an die Opfer der Flutkatastrophe gespendet.

16.50 Uhr: Die Aufstellung ist da: Der BVB spielt mit vielen Spielern aus der U23. Julian Brandt führt das Team als Kapitän an – zur Verwunderung vieler Fans auf Twitter. So schreibt einer: „Brandt ist Kapitän? Jetzt habe ich alles gesehen.“ Ebenfalls mit dabei ist Neuzugang Marin Pongračić.

14.30 Uhr: Zwar ist das Transferfenster mittlerweile geschlossen, aber der BVB sitzt noch immer auf drei Streichkandidaten fest. Einen Reservisten könnte Dortmund noch loswerden. Um wen es sich handelt, kannst du >>> HIER erfahren.

Mittwoch, 07.22 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Der BVB tritt heute zum Testspiel an. Allerdings werden rund 14 Nationalspieler fehlen. Ein guter Teil der Spieler wird wohl aus der zweiten Mannschaft sein.

19.36 Uhr: Was sich am Deadline Day noch bei Borussia Dortmund getan hat, kannst du HIER nachlesen!

10.37 Uhr: Das Spiel ist live auf Sky Sport News, auf dem neuen TV Kanal von „Bild“ sowie im Livestream auf der offiziellen Videoplattform BVB-TV zu sehen.

9.18 Uhr: Für die Partie am Mittwoch (1. September, 17.30 Uhr) im Hagener Ischelandstadion sind 4999 Zuschauer zugelassen. Sämtliche Erlöse, auch die aus der TV-Übertragung kommen den Opfern zugute.

8.49 Uhr: Wir alle haben noch die schrecklichen Bilder aus dem Juli im Kopf, Unwetter mit extremen Überschwemmungen in mehreren Regionen von NRW für Todesopfer und massive Schäden sorgten. Borussia Dortmund möchte den Opfern der Flutkatastrophe helfen. „Wir werden unseren Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen eines Benefizspiels den Opfern zukommen lassen“, hatte Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, versprochen.

Der BVB absolviert ein Benefizspiel für die Opfer der Flutkatastrophe. Foto: IMAGO / Thomas Bielefeld

Dienstag, 31. August, 7.16 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Benefizspiel des BVB gegen die Amateurklubs SpVg. Hagen 1911 und SV Hohenlimburg.