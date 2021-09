Borussia Dortmund: Transferfenster dicht – doch ER könnte den Verein trotzdem noch verlassen

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Aktuell sitzt Borussia Dortmund immer noch auf drei Streichkandidaten fest: Roman Bürki, Nico Schulz und Marius Wolf.

Das Transferfenster in Europa ist bereits geschlossen, doch eine Option bleibt Borussia Dortmund noch, um zumindest einen der Reservisten noch loszuwerden.

Borussia Dortmund: Wechselt ER in die Türkei?

Am Dienstagabend lief der Countdown für die Transferperiode in Europa um 18 Uhr runter. Seitdem ist es den deutschen Klubs nicht mehr gestattet neue Spieler zu verpflichten oder an andere europäische Top-Ligen abzugeben.

Borussia Dortmund hofft einen Kandidaten noch von der Liste streichen zu können - trotz geschlossenem Transferfenster. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Anders verhält es sich in der Türkei und Russland. Die Türkei beispielsweise hat das Fenster noch bis zum 8. September offen. Und das könnte dem BVB verhelfen, um doch noch einen Reservisten loszuwerden.

Die Rede ist von Nico Schulz. Während es zwischendurch hieß, dass die Schwarzgelben den Linksverteidiger wegen seiner ansteigenden Formkurve doch behalten wollten, scheint nun sein Abgang doch näher zu rücken.

Sein Vertrag geht offiziell noch bis 2024, doch sein stattliches Gehalt ist für den aktuell auch noch wegen einer Muskelverletzung ausfallenden Spieler einfach zu hoch. Geld, das man sich wohl gerne einsparen würde.

Und ausgerechnet ein Ex-Schalker scheint das nun möglich zu machen.

Deal geplatzt zwischen Sead Kolasinac und Fenerbahce - Weg frei für Schulz?

Wie der türkische Fernsehsender „A Spor“ behauptet, soll Fenerbahce Istanbul an dem BVB-Star Interesse haben. Der Grund soll ein geplatzter Deal mit Wunschkandidat Sead Kolasinac sein.

Wird Borussia Dortmund ausgerechnet dank Sead Kolasinac noch einen Spieler los? Foto: IMAGO / News Images Limited

Der Bosnier kam in der letzten Saison vom FC Arsenal per Leihe zum FC Schalke 04. Doch auch er konnte den desaströsen Abstieg des Pottklubs nicht verhindern.

Der türkische Traditionsverein soll sogar bereits Kontakt zu Schulz aufgenommen haben. Bei einem passenden Angebot wäre der BVB sicherlich nicht abgeneigt ihn abzugeben.

Borussia Dortmund zu Gast in Leverkusen

Nach der Länderspielpause geht es für Borussia Dortmund mit einer schwierigen Auswärts-Aufgabe weiter. Der BVB ist am 11. September bei Bayer Leverkusen zu Gast.