Jetzt auch noch Roman Bürki! Ex-BVB-Star komplett am Boden

Marco Reus erlebt in den USA derzeit einen beispiellosen Absturz. Vom Meister zum schlechtesten Team der MLS in Rekordzeit – ganz bitter für die BVB-Legende. Doch der einstige Fanliebling von Borussia Dortmund ist damit nicht alleine.

Auch ein anderer Ex-BVB-Star rast derzeit mit Höchstgeschwindigkeit in den Keller. Roman Bürki legte mit St. Louis City zwar einen guten Saisonstart hin – doch früh riss der Faden komplett. Nun liegt auch er mit seinem MLS-Team am Boden.

Starke Debütsaisons in den USA haben die beiden Ex-Borussen gemeinsam. Bürki wurde einst mit St. Louis zum Sensationsteam. Im ersten MLS-Jahr der Franchise gewann man direkt den Conference-Titel – nur in den Play-offs war dann überraschend früh Schluss. Marco Reus stieß erst mitten in der Saison zu Los Angeles Galaxy, war aber gleich eine tragende Säule auf dem Weg zum Meistertitel.

Gemeinsam haben die beiden jedoch auch eine aktuelle Albtraum-Saison. Marco Reus wartet nach 14 Liga-Spielen noch immer auf einen Sieg, ist mit vier Punkten nicht nur abgeschlagenes Schlusslicht, sondern inzwischen auch Inhaber des unrühmlichen Rekords des schlechtesten Saisonstarts eines MLS-Teams in der Liga-Historie (hier alle Details). Und auch für Roman Bürkis Team aus Missouri geht es steil bergab.

Krisengipfel der Ex-BVB-Stars bahnt sich an

Dabei war der Saisonstart mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen noch sehr ordentlich. Doch dann ging es steil bergab. In den folgenden zehn Partien kamen nur noch kümmerliche drei Unentschieden hinzu, sonst hagelte es Niederlage um Niederlage. Die Folge: Ein Absturz in der Tabelle vom dritten auf den vorletzten Platz. Nur Reus‘ Galaxy ist noch hinter Bürkis St. Louis. Der Keeper musste dabei zeitweise auch noch mit Handbruch zuschauen (hier mehr).

Am 17. Spieltag (14. Juni) treffen die beiden Klubs der Ex-Stars von Borussia Dortmund aufeinander – so wie es derzeit aussieht zum ultimativen Krisengipfel. Je nach Ausgang der Partie könnte sich ein Team dann schon geistig von den Play-offs verabschieden. Die geraten nämlich für Marco Reus und Roman Bürki schon jetzt immer mehr außer Reichweite.