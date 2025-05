Marco Reus spricht über Hammer-Gerücht – bahnt sich eine Transfer-Bombe an?

LA Galaxy konnte am vergangenen Wochenende zumindest für einen Augenblick aufatmen – und das dank Marco Reus. Die BVB-Legende erzielte im Derby gegen LAFC einen Doppelpack und sicherte seinem Team so einen wichtigen Punkt. Für die Moral ein Boost – für die Tabelle allerdings zu wenig: Man bleibt Letzter.

Wie Marco Reus nun selbst mitteilt, würde er das Abenteuer MLS trotz der sportlich schwierigen Phase dennoch weiterempfehlen. Und einem bestimmten Superstar legt er den Wechsel ganz besonders nahe.

Marco Reus: Überzeugt er IHN von der MLS?

Wie geht es mit Thomas Müller weiter? Nur eines ist bislang sicher: Die Ära beim FC Bayern ist vorbei. Doch wohin führt sein Weg jetzt? Noch ein europäischer Topklub? Karriereende? Oder vielleicht zu Reus in die MLS? Der würde sich jedenfalls freuen. „Thomas ist ein großartiger Typ mit einem tollen Charakter. Am Ende ist es seine Entscheidung, aber natürlich würde ich ihn gerne in dieser Liga sehen“, so die BVB-Legende gegenüber „Bild“.

+++ Marco Reus im freien Fall – jetzt droht der Trennungs-Hammer! +++

Direkten Kontakt zwischen Reus und Müller gab es übrigens auch schon, wie der jetzige LA-Galaxy-Spieler bestätigt: „Ja, wir hatten ein bisschen Kontakt. Aber nicht wegen hier. Ich habe ihm gratuliert zu seiner unglaublichen Karriere in München. Unglaublich, was er geleistet hat. Chapeau an ihn.“

Wohin zieht es Müller?

Am vergangenen Wochenende beim 4:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim bestritt Müller sein letztes Spiel für den FC Bayern München. Den großen Abschied – inklusive Meisterschaftsfeier – feierte er bereits eine Woche zuvor nach dem 2:0-Heimsieg gegen Gladbach.

Hier mehr spannende News:

Berichten zufolge soll Müller einem Wechsel innerhalb Europas – trotz zahlreicher Gerüchte – bereits eine Absage erteilt haben. Damit scheint ein Wechsel in die MLS und in die Fußstapfen von Marco Reus die wahrscheinlichste Option zu sein – sofern Müller überhaupt weitermachen will. Ob Marco Reus hierfür noch weitere Überzeugungsarbeit leisten muss?