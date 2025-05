Marco Reus: Derby-Eskalation in der MLS – diese Szene reißt alle BVB-Fans vom Stuhl

Es ist ein Lichtblick – nicht mehr. Und doch darf bei Los Angeles Galaxy endlich mal wieder gejubelt werden. Der Grund heißt Marco Reus. Praktisch im Alleingang sorgte der Ex-BVB-Star gegen den LA FC für einen Punkt. Der hilft tabellarisch nicht weiter, ist aber immens wichtig für die Moral.

Mit einem Doppelpack brachte Marco Reus Galaxy erst in Führung und rettet am Ende ein Remis. Der Last-Minute-Treffer zum 2:2 riss nicht nur alle LA-Fans von ihren Sitzen. Auch die Fans von Borussia Dortmund dürften Gänsehaut bekommen haben – denn es war wie eine Zeitreise in alte BVB-Jahre.

Marco Reus: Doppelpack sichert Derby-Punkt

In Dortmund war er ein Derbyheld – nun ist er es auch in Los Angeles. Mit seiner schwer angeschlagenen Galaxy ging es in der Nacht zum Montag ins Stadtduell mit dem LA FC. Und das als krasser Außenseiter, denn diese Saison läuft für sein Team überhaupt nichts zusammen (hier mehr dazu).

Aber Derbys sind halt anders. Und so war es das Schlusslicht, das in „El Trafico“ ganz früh in Führung ging. Gabriel Pac scheiterte nach seinem Sololauf noch an LAFC-Keeper Hugo Lloris, aber Marco Reus buchsierte den Abpraller mit etwas Glück per Knie über die Linie. Doch dann passierte, was zuletzt immer passierte. Galaxy gab das Spiel ab, der Gegner wurde stärker und drehte die Partie. Denis Bouanga (13.) ziemlich früh, Nathan Ordaz (50.) nach dem Seitenwechsel. Und wieder roch alles nach der nächsten Pleite.

Tor und Jubel wie zu besten BVB-Zeiten

Doch dann kam die 87. Minute. Kurz vor dem Ende bekam Galaxy einen Freistoß aus bester Position. Und für so etwas gibt es nur einen. Marco Reus schnappte sich den Ball und tat, was schon die Südtribüne so oft eskalieren ließ. Gefühlvoll streichelte er die Kugel zum Ausgleich ins Netz, machte sich zum Derbyhelden – und jubelte mit Finger hinter dem Ohr, wie man es ebenfalls schon aus BVB-Zeiten kennt.

Das 2:2 im „Trafico“, nicht mehr als ein Lichtblick. Noch immer ist Galaxy abgeschlagener Letzter, weit weg von den Play-offs und tief in der Krise. Für die Stimmung im wankenden Team aber dürfte dieser Doppelpack von Marco Reus goldwert sein. Und auch für Trainer Greg Vanney, der dadurch womöglich der Entlassung entkommen ist. Hier mehr.