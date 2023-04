BVB-Konkurrent Bayern München wackelt gewaltig – folgt jetzt der große Knall?

Während der BVB seit dem Wochenende an der Tabellenspitze thront, brennt bei Bayern München der Baum. Inzwischen steht die sportliche Führung um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic mächtig in der Kritik, sogar Rücktrittsgerüchte machten die Runde.

Einen Rücktritt schloss Oliver Kahn am Samstag (22. April) aus, dennoch bleiben die Zweifel an seiner Person. Beim BVB-Konkurrenten soll schon bald eine Entscheidung fallen – mit großer Wirkung?

BVB-Kontrahent Bayern München: Kahn vor dem Aus?

„Eine Saison ohne Titel wäre eine Katastrophe“, polterte Kahn nach der 1:3-Pleite gegen Mainz 05. Doch nicht nur die Mannschaft stand zuletzt stark in der Kritik. Kahn und Salihamidzics Plan mit dem Trainerwechsel ist nicht aufgegangen. Die Entlassung von Julian Nagelsmann und die Verpflichtung von Thomas Tuchel brachten nicht den erwünschten Effekt.

Trotzdem will Kahn nicht an einen Rücktritt denken: „Ich weiß, was es bedeutet, wenn es hier beim FC Bayern nicht läuft. Verantwortung tragen wir alle. Damit muss man jetzt einfach umgehen. Und trotzdem werde ich keinen Millimeter nachgeben!“

Aufsichtsrat entscheidet über Kahn-Zukunft

Sein Vertrag als Vorstandschef beim FC Bayern München läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Ob er bis dahin aber noch am Ruder sitzt, ist inzwischen nicht mehr sicher. Der Aufsichtsrat soll laut übereinstimmenden Medienberichten am 22. Mai tagen. Dann falle demnach auch eine Entscheidung über die sportlichen Entscheidungsträger Kahn und Salihamidzic.

Aber: Das Treffen des Aufsichtsrates ist bereits fünf Tage vor dem letzten Spieltag. Es heißt, dass man während der Saison eine solche Entscheidung bei den Bayern nicht treffen wolle. Sollte es tatsächlich zum großen Knall beim BVB-Kontrahenten kommen, dann wohl erst nach der Saison.