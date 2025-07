Ferrari erfüllt Lewis Hamilton großen Formel-1-Wunsch – jetzt soll alles besser werden

Platz zwei in der Konstrukteurswertung und trotzdem schlechte Laune – das gibt es so wohl auch nur bei Ferrari. Doch das stolze Formel-1-Team hatte sich gerade nach dem Wechsel von Lewis Hamilton eigentlich mehr erhofft. Allerdings ist McLaren in der WM-Wertung längst enteilt.

Es geht also darum, sich im Duell mit Mercedes und Red Bull durchzusetzen. Dafür hofft Ferrari auf neue Updates am Auto. Diese sollen in Spa erstmals zum Einsatz kommen. Ein großer Wunsch von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht damit in Erfüllung.

Formel 1: In Spa ist es so weit

Vehement hatte Lewis Hamilton in den vergangenen Wochen und Monaten neue Teile für sein Auto gefordert. Nach seinem Wechsel nach Maranello hat er weiterhin mit Problemen zu kämpfen. Abgesehen von den Sprints in China und Miami landete der Brite mit Ferrari noch nicht einmal auf einem „richtigen“ Podium. In Spielberg und Silverstone war er als Vierter jeweils knapp daran gescheitert.

+++ Christian Horner rausgeworfen – jetzt reagiert Max Verstappen auf das F1-Beben +++

Mehr Hoffnung soll eine neue Hinterradaufhängung geben. Wie die italienische Ausgabe von „Motorsport.com“ berichtet, ist geplant, dass Ferrari diese beim anstehenden Großen Preis von Belgien erstmals zur Verfügung hat. Damit soll eines der Hauptprobleme des Autos gelöst werden.

Mehr Grip in den Kurven

Denn insbesondere am Kurvenausgang von langsamen Kurven haben Hamilton und Charles Leclerc Probleme mit ihrem Wagen. Das unruhige Heck des Autos sorgt für durchdrehende Reifen, schnellere Überhitzung und weniger Traktion. All das will man mit der neuen Aufhängung verbessern.

Top-News des Tages:

Ob das Update so greift, wie man sich das bei Ferrari (hier mehr über den Rennstall lesen) vorstellt, bleibt abzuwarten. Zumal man in Spa weniger Zeit hat, Daten zu sammeln. Denn Belgien ist mal wieder ein Sprint Wochenende. Aber vielleicht ist das für Lewis Hamilton auch ein gutes Omen. Wenn er mit Ferrari glänzt, dann hier. So gewann er den ersten Sprint des Formel-1-Jahres in China sensationell und kam in Miami als Dritter ins Ziel.