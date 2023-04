Borussia Dortmund: Reihenweise Liebeserklärungen der Stars – BVB-Fans werden zur Meisterwaffe

Es knisterte schon vor Anpfiff im Stadion. Als Borussia Dortmund am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt antrat, lag etwas in der Luft. Das hatte mehrere Gründe. So setzten die Fans ihre Fehde mit dem namensgebenden Stadion-Sponsor fort (Hier mehr erfahren). Doch vor allem sorgte das Ergebnis aus München für Brisanz.

Bayern München hatte tatsächlich gegen Mainz verloren. Borussia Dortmund konnte mit einem Sieg an die Spitze springen. Das taten sie dann auch eindrucksvoll. Lautstarke Unterstützung gab es dabei durchweg von den Rängen. Nach dem Spiel lagen die Profis ihren Fans zu Füßen.

Borussia Dortmund: Mit Gala an die Spitze

Gleich vier Tore schenkte der BVB dem Europa-League-Sieger ein. Besonders in der ersten Halbzeit legte die Mannschaft von Edin Terzic eine gnadenlose Effizienz an den Tag. Dabei wurde sie immer wieder von den Fans nach vorne gepeitscht. Spätestens nach dem zweiten Treffer hallten die Meister-Gesänge durchs Westfalenstadion.

++ Borussia Dortmund in Ekstase – Bellinghams Meisterbotschaft sorgt für Gänsehaut ++

Nach dem Abpfiff feierten Mannschaft und Südtribüne ausgelassen die Rückkehr an die Tabellenspitze. Wie wichtig die Fan-Unterstützung für Borussia Dortmund im Meisterkampf noch werden kann, zeigte sich in den Kommentaren nach dem Spiel.

„Bestes Stadion der Welt“

Von der Atmosphäre beflügelt gerieten die BVB-Profis ins Schwärmen. “ Es war sehr intensiv“, sagte beispielsweise Karim Adeyemi. „Marco [Reus] hat mir schon im Bus gesagt, dass das Stadion heute ausrasten wird – für mich ist es jedes Mal ein Gänsehaut-Moment, heute war es richtig krass. Bestes Stadion der Welt!“

Auch Doppelpacker Donyell Malen war angetan: „Schon beim Aufwärmen spürten wir: Es liegt etwas Besonderes in der Luft.“ Und auch Julian Brandt unterstrich die Wichtigkeit der Zuschauer: “ Hier bei der Atmosphäre: Das ist enorm schwer für jeden Gegner“, fasste er zusammen wie Dortmund Frankfurt abschießen konnte.

Borussia Dortmund eine Heimmacht

„Die Fans“, so sagte es Torwart Gregor Kobel, „die haben uns nach vorne gepeitscht.“ Wie stark der BVB zu Hause ist zeigt auch diese Statistik: Der Sieg gegen Frankfurt war der neunte Heimerfolg in Serie – Rekord.

Und das Gute: Von den verbleibenden fünf Spieltagen gibt es für Borussia Dortmund drei Heimspiele. Wolfsburg, Gladbach und Mainz heißen die Gegner, die noch ins Ruhrgebiet müssen. Auch da wird die Fan-Unterstützung wichtig, um das erste mal seit elf Jahren wieder die Schalke in der Hand zu halten.