BVB: Für verstorbenen Marcel – PSG-Fans mit emotionaler Aktion

Anfang des Jahres musste die Fangemeinde von Borussia Dortmund eine bittere Nachricht hinnehmen: BVB-Fan Marcel ist verstorben. Das Mitglied der Dortmunder Ultra-Gruppierung „The Unity“ verlor den langen Kampf gegen den Krebs. In den Monaten zuvor und auch danach solidarisierten sich zahlreiche Fans aus Deutschland und aus Europa.

Vor dem wichtigen Halbfinal-Hinspiel der Champions League sorgten auch die Fans von Paris Saint-Germain für einen emotionalen Moment. Von den Anhängern von Borussia Dortmund gab es dafür viel Applaus.

Borussia Dortmund: PSG-Fans mit emotionaler Aktion für verstorbenen Marcel

Über Monate hinweg zeigten die Ultras von Borussia Dortmund Plakate, die im Stadion und TV immer deutlich zu sehen waren. „Niemals aufgeben, Marcel“, lautete die Botschaft der Fans an den krebserkrankten Ultra. Im Oktober meldeten sie sich noch mit einem emotionalen Brief zu Wort, baten die Fangemeinde um Hilfe. Sie sammelten Spenden, um Marcel eine Avastin-Therapie zu ermöglichen und ihm noch etwas mehr Lebensqualität und Lebenszeit mit seiner Frau, seiner Tochter und seinen Freunden zu schenken. Die Anteilnahme und Solidarität waren überwältigend (Hier mehr!).

Doch Anfang des Jahres gab es dann die bittere Nachricht: Marcel hat leider den Kampf gegen den Krebs verloren. „Hallo Borussen, nach dem langen und kräftezehrenden Kampf gegen seine Krankheit ist Marcel am vergangenen Montag von uns gegangen. Wir trauern um einen guten Freund und einen wunderbaren Menschen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie. Unser Dank gebührt allen, die Marcel und unsere Gruppe auf dem schweren Weg der letzten Monate begleitet und unterstützt haben. Ruhe in Frieden, Marcel!”, schrieb die Ultra-Gruppe „The Unity“.

Auch danach gab es viel Unterstützung aus den Fanszenen in Deutschland und Europa. Beim Halbfinal-Hinspiel gegen PSG beteiligten sich auch die Gästefans mit einer emotionalen Aktion.

„Ruhe in Frieden, Marcel“

Auf einem Riesen-Banner in der Gästekurve waren die Worte „Marcel, Ruhe in Frieden“ zu sehen. Von den Anhängern von Borussia Dortmund gab es dafür viel Applaus. In den sozialen Medien ging das Foto viral und auch viele andere BVB-Fans feierten die Aktion.“

„Muss man ihnen lassen, sehr starke Aktion“, „Sehr stabil“ und „Coole Sache“, heißt es unter anderem von den Dortmunder Anhängern auf X (ehemals Twitter). Während diese Aktion viel Applaus bekam, sorgten einige PSG-Chaoten vor Anpfiff jedoch für hässliche Szenen (hier alle Infos).