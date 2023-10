BVB-Fan Marcel ist unheilbar krank – jetzt haben die Ultras eine dringende Bitte

„Niemals aufgeben, Marcel“ – dieses Banner wird jeder BVB-Fan in den vergangenen Wochen und Monaten schon einmal gesehen haben. Hinter diesem Banner verbirgt sich die traurige Geschichte von BVB-Anhänger Marcel, der unheilbar krank ist.

In einem öffentlichen Schreiben hat sich die Dortmunder Ultra-Gruppierung „The Unity“ jetzt an die BVB-Fans gewandt. Sie erzählen die traurige Geschichte von ihrem todkranken Freund und bitten die Fangemeinde um Hilfe.

Borussia Dortmund: Die traurige Geschichte von BVB-Fan Marcel

2017 bekam Marcel erstmals die schlimme Diagnose: Gehirntumor. Eine OP in der Essener Uniklinik verlief erfolgreich, der BVB-Anhänger konnte in sein Leben zurückkehren, wieder ins Stadion gehen. 2021 folgte der nächste Schock. Der Gehirntumor war zurück, aber auch die zweite Operation verlief erfolgreich.

Im März 2023 der dritte Rückschlag, die erneute Krebsdiagnose. „Dass mit jeder erneuten Operation auch größere Risiken einhergehen, ist selbsterklärend. Zudem saß der Tumor nun sehr nah am Motorik- und Sprachzentrum, was einen ähnlichen Eingriff wie zuvor unmöglich machte. Es war zunächst schlichtweg kein Arzt zu finden, der sich die OP zutraute“, schreibt „The Unity“ in dem Statement auf „suedtribuene-dortmund.de“.

Schließlich fand sich ein Spezialist in der Charité Berlin. Der Tumor konnte allerdings bei der Operation nur teilweise entfernt werden. „Der Kampf war zwar nicht gewonnen, aber es schien, als seien wir auf einem guten Weg“, heißt es. Doch nun der Schock: „Die letzten Untersuchungen machten leider all unsere Hoffnungen zunichte. Marcel ist unheilbar krank. Uns bleibt leider keine andere Wahl, als das irgendwie zu begreifen.“

BVB-Ultras sammeln Spenden für die Therapie

„The Unity“ schreibt: „Marcel wird aktuell in einem Dortmunder Krankenhaus behandelt und ist von dem Kampf der letzten Monate gezeichnet. Er ist auf den Rollstuhl angewiesen, kann nicht mehr sprechen und seinen rechten Arm nicht mehr bewegen.“ Eine Avastin-Therapie soll nun helfen, Marcel noch etwas mehr Lebensqualität und Lebenszeit mit seiner Frau und seiner Tochter und seinen Freunden zu schenken.

Da diese Therapie aber 3.000 Euro kostet, alle zwei Wochen stattfindet und von der Krankenkasse nicht übernommen wird, haben die Ultras „The Unity“ nun ihre Worte an die Dortmund Fangemeinde gerichtet und einen Spendenaufruf gestartet.

Beim Heimspiel gegen Union Berlin werden am Samstag (7. Oktober) am Büdchen von THE UNITY, beim Dortmunder Fanprojekt sowie am Westfalenstadion-Stand Spendenboxen aufgestellt.