Borussia Dortmund – Milan: Spiel wird zur Nebensache – BVB-Fans müssen drastische Maßnahmen ankündigen

Ganz Dortmund hatte sich in den vergangenen Tagen auf das Champions-League-Spiel des BVB gegen AC Mailand gefreut. Und auch für die organisierte Fanszene von Borussia Dortmund sind solche Europapokal-Abende immer etwas Besonderes. Gleichzeitig sah das Bündnis „Südtribüne Dortmund“ sich vor der Partie am Mittwochabend (4. Oktober) zu einem klaren Statement gezwungen.

„Wenn um 21 Uhr der Ball rollt, hoffen wir inständig, dass es eine weitere magische Europapokal-Nacht wird, wie sie in der DNA von Borussia Dortmund tief verankert sind“, teilte das Fan-Bündnis vor dem Spiel zwischen Dortmund und Milan mit: „Doch obwohl die Anspannung vor der Partie gegen AC Mailand sicherlich sehr groß ist, wird unsere Freude auf die diesjährige Saison der Champions League gedämpft.“

Borussia Dortmund – Milan rückt in den Hintergrund

Der Grund für die getrübte Stimmung der BVB-Supporter vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand: ein Blick auf die Europapokal-Saison im kommenden Jahr. In der kommenden Saison werden die Champions League und Europa League in einer völlig anderen Form ausgetragen.

Statt der üblichen 32 Teams werden ab kommender Saison 36 Teams an der Königsklasse teilnehmen. Anstelle der bekannten Gruppenphase wird es ein eigenwilliges Liga-System geben. Jeder Verein wird in dieser großen Liga gegen acht zugeloste Gegner spielen. Nach Abschluss dieser acht Spieltage erreichen die Clubs auf den Plätzen 1 bis 8 direkt die K.o.-Phase. Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Playoffs die weiteren K.o.-Phasen-Teilnehmer aus.

Auch interessant: Dortmund – Mailand: BVB-Fans baff – als ER im Stadion auftaucht

Machen wir es kurz: Es gibt mehr Vereine. Mehr Spiele. Mehr Unübersichtlichkeit. Und vor allem: Mehr Kohle. Für die UEFA. Für die Vereine – insbesondere für die großen.

Mal wieder wird ein beliebter Wettbewerb künstlich aufgebläht. Und darüber hinaus wird es durch dieses neue Spielsystem für kleinere Vereine noch schwieriger, im Europapokal weit zu kommen. Diese Entwicklungen sind der organisierten Fanszene des BVB ein gewaltiger Dorn im Auge.

BVB-Fans im Spiel gegen AC Mailand mit Protest

„Es gäbe so viele Möglichkeiten, um die wirklichen Probleme der unausgeglichenen Europapokal-Wettbewerbe anzugehen“, heißt es im Statement der BVB-Fanszene. Doch stattdessen sieht der Anhang von Borussia Dortmund durch die Einführung des neuen Europacup-Systems die Kluft zwischen großen und kleineren Vereinen nur noch weiter auseinandergehen.

Das wollen die Fans des BVB nicht einfach hinnehmen – auch nicht während des Spiels zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand. „Daher werden wir auch beim heutigen Spiel unseren Unmut zum Ausdruck bringen“, teilt das Fan-Bündnis mit: „Während des Spiels werden wir auf diese Entwicklungen immer wieder aufmerksam machen und unsere Forderungen klar zum Ausdruck bringen.“

Und so durfte man schon vor Anpfiff damit rechnen, dass das Spiel zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand für die organisierte Fanszene des BVB immer mal wieder zur Nebensache wird und so manches kritische Spruchband auf der Südtribüne erscheint.

Genau so kam es dann – vor allem während der Halbzeitpause gab es eine regelrechte Banner-Flut auf der Südtribüne. Unter anderem war auf den Bannern zu lesen: