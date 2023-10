Borussia Dortmund – AC Mailand: BVB-Fans baff – als ER im Stadion auftaucht

Das Spiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand war noch gar nicht angepfiffen, da geriet so mancher Fan des BVB bereits ins Grübeln. Der Grund: ein ganz bestimmter Spieler auf dem Rasen.

Als die Anfangsformationen von Dortmund und Milan bekannt gegeben wurden, erkannten viele BVB-Anhänger in der Mailänder Startelf einen Namen, der ihnen irgendwie bekannt vorkam. Die Rede ist von Rafael Leao. Dortmund und Rafael Leao – da war doch was.

Dortmund – Milan: Rafael Leao und der BVB

Wir blicken fünf Jahre zurück. Im August 2018 war jener Rafael Leao plötzlich in Dortmund aufgetaucht – mitten auf dem Alten Markt in der Innenstadt. Der Portugiese war damals eigentlich noch Teil des Kaders von Sporting Lissabon. Sofort schossen die Gerüchte eines BVB-Interesses am Portugiesen wie Pilze aus dem Boden.

Kein Wunder, schließlich hätte Rafael Leao perfekt ins Beuteschema des BVB gepasst: jung, hochtalentiert, wieselflink auf der Außenbahn. Der damals 19-Jährige hätte sich also nahtlos in die Reihe von extrem talentierten Offensiv-Spielern, die Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren für sich gewinnen konnte, einfügen können: Christian Pulisic, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho. Das Problem war nur: Der BVB hatte nie Kontakt zu Leao.

Rafael Leao und sein Besuch in Dortmund

Das hatte Michael Zorc, der damalige Sportdirektor von Borussia, sofort klargestellt. Der öffentlichkeitswirksame Auftritt des Portugiesen in der Dortmunder Innenstadt war eine der kuriosesten Possen in der Geschichte des europäischen Transfermarkts. Denn Rafael Leao hatte in jenem Sommer 2018 nur eines im Sinn: sich selbst in Szene setzen.

Ist am Mittwochabend nicht zum ersten Mal in Dortmund: Rafael Leao. Foto: IMAGO/Sportimage

Bei Sporting Lissabon war im Jahr 2018 großes Chaos ausgebrochen. Hässlicher Höhepunkt: Hooligans attackierten einige Sporting-Spieler und verletzten unter anderem den ehemaligen Bundesliga-Profi Bas Dost. Rafael Leao wollte das nicht mehr länger mitmachen und setzte alle Hebel in Bewegung, um einen Wechsel zu forcieren.

Damit ganz Europa auf ihn aufmerksam wird, hatte er sich offensichtlich überlegt, dass er einfach mal in der Stadt des Vereins vorbeischaut, der in Europa wie kaum ein anderer für die Verpflichtung und vorbildliche Förderung junger Supertalente steht. Das Ganze hatte Erfolg: Für 20 Millionen Euro wechselte er noch in jenem Sommer 2018 zum OSC Lille.

Rafael Leao mit Milan zu Gast in Dortmund

Nach einem erfolgreichen Jahr im Norden Frankreichs wechselte er für 30 Millionen zum AC Mailand. Dort entwickelte er sich in den vergangenen Jahren zu einem der begehrtesten Flügelstürmer der Welt. Geschätzter Marktwert: rund 100 Millionen Euro!

Am Mittwochabend (4. Oktober) kehrt Rafael Leao mit Milan nach Dortmund zurück. Und so mancher BVB-Fan wird sich bei der starken Entwicklung des mittlerweile 24-Jährigen ärgern, dass Leao damals nur aus Gründen der Selbstdarstellung in Dortmund war.