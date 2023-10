Borussia Dortmund – AC Mailand: Traurige Rückkehr! BVB-Fans schockiert

Wenn am Mittwochabend (4. Oktober) in der Champions League die Partie Borussia Dortmund – AC Mailand ansteht, kommt es beim BVB zu einer ganz besonderen Rückkehr, mit der wohl kaum ein Fan der Schwarzgelben gerechnet hätte.

Beim Duell zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand werden die Fans ganz genau auf einen bestimmten Spieler schauen. Beim BVB-Anhang war er einst enorm beliebt, ehe er der Südtribüne den Rücken kehrte. Am Mittwochabend steht er nun erneut vor der Gelben Wand, was in dieser Konstellation für manchen Dortmunder Anhänger ein kleiner Schock sein dürfte.

Dortmund – Milan: Spannende Rückkehr!

2015 war er aus seiner Heimat Pennsylvania in die Jugend des BVB gewechselt. Spätestens jetzt wird jeder Fan von Borussia Dortmund wissen, um wen es geht: Christian Pulisic. Der Angreifer entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zu einem der begehrtesten Offensiv-Talente der Welt und wechselte 2019 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea.

Für die meisten BVB-Fans war damals klar: Bei seinem enormen Talent wird Christian Pulisic bei Chelsea wohl den nächsten Schritt machen und zu einem Weltstar reifen. Doch die Anhänger von Borussia Dortmund sollten falsch liegen.

Christian Pulisic zurück beim BVB

Die erste Saison des US-Amerikaners bei den Londonern war noch sehr verheißungsvoll. Bei seinen 34 Pflichtspiel-Einsätzen stand Pulisic regelmäßig in der Startelf und kam auf 21 Torbeteiligungen (11 Tore, 10 Vorlagen). Doch nach dieser guten Saison 2019/20 ging es für Christian Pulisic bei den „Blues“ bergab.

In der vergangenen Saison brachte er es dann fast nur noch auf Kurzeinsätze. Seine magere Bilanz der Premier-League-Saison 2022/23: ein Tor, eine Vorlage. Zudem hatten Knieprobleme den Angreifer im Januar und Februar außer Gefecht gesetzt.

Christian Pulisic zu AC Mailand

Im Sommer war dann endgültig klar: Für das einstige Top-Talent von Borussia Dortmund ist bei Chelsea kein Platz mehr. Auf den offensiven Flügeln haben Stars wie Raheem Sterling oder Youngster wie Mykhaylo Mudryk und Noni Madueke die Nase vorn. Und auch im offensiven Zentrum, wo Pulisic immer mal wieder zum Einsatz kam, verstärkte Chelsea sich im Sommer namhaft mit Christopher Nkunku (60 Mio. Euro Ablöse/RB Leipzig) oder Cole Palmer (47 Mio./ManCity).

Christian Pulisic beim Torjbel: So wollen die Fans von Borussia Dortmund den Spieler vom AC Mailand am Mittwochabend eigentlich nicht sehen. Foto: imago/MB Media Solutions

Und so verkaufte Chelsea den mittlerweile 25-Jährigen für 20 Millionen Euro an Milan. Beim italienischen Topclub läuft es seitdem wieder deutlich besser für den US-Boy. In den ersten sieben Ligaspielen stand er jeweils in der Startelf und steuerte bereits drei Treffer sowie einen Assist bei.

BVB – Mailand in der Champions League

Im Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand kehrt Christian Pulisic nun an den Ort zurück, an dem er einst vom Nachwuchstalent zum begehrten Profi reifte. Dass die BVB-Fans ihren einstigen Publikumsliebling nicht als Weltstar des FC Chelsea im Westfalenstadion begrüßen dürfen, wird so manchen BVB-Fan vermutlich ein wenig traurig stimmen oder gar schockieren. Wohl kaum ein Fan von Borussia Dortmund hätte damit gerechnet, dass der Angreifer es bei Chelsea nicht schafft und nun an anderer Stelle sein Glück versuchen muss.

Dass Christian Pulisic das Toreschießen keinesfalls verlernt hat, will er den BVB-Fans nun im Trikot der „Rossoneri" beweisen. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand beginnt am Mittwoch (4. Oktober) um 21 Uhr.