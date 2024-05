Borussia Dortmund – PSG: Jetzt steht es fest! BVB verkündet vor Anpfiff freudige Nachricht

Auf dieses Spiel warten die Fans von Borussia Dortmund schon seit Tagen: der Halbfinal-Kracher gegen Paris Saint-Germain! Im Hinspiel der Champions League will sich der BVB eine ordentliche Ausgangslage für die Partie kommende Woche bei PSG verschaffen.

Bei Borussia Dortmund waren die Sorgen in den vergangenen Tagen groß. Doch kurz vor Anpfiff des Heimspiels gegen PSG sorgten die Schwarzgelben für Jubelsprünge bei den Fans.

Borussia Dortmund – PSG: Jetzt steht es fest!

Um gegen ein starkes PSG bestehen zu können, braucht Cheftrainer Edin Terzic die bestmögliche Startelf. Die hat der Coach von Borussia Dortmund für das Halbfinale mit einer Ausnahme. Denn für die Partie fällt kein Star aus, alle Spieler stehen zur Verfügung. In den vergangenen Tagen gab es große Sorgen, dass Profis wie Mats Hummels, Ian Maatsen oder Marcel Sabitzer ausfallen.

Doch eine Stunde vor Anpfiff der Begegnung verkündete der BVB, dass alle drei Spieler in der Startelf stehen werden. Das ist aber noch nicht alles. Auch Donyell Malen und Sebastien Haller, die zuletzt nicht zur Verfügung standen, haben es in den Kader geschafft und könnten ihre Comebacks feiern. Es gibt also gleich fünf gute Nachrichten für den Revierklub.

Mit dieser Elf will der BVB die Pariser bezwingen: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Brandt, Sabitzer – Sancho, Füllkrug, Adeyemi. Auf der Bank hat Terzic folgende Möglichkeiten: Lotka (Tor), A. Meyer (Tor), Süle, Nmecha, Özcan, Reus, Wätjen, Wolf, Bynoe-Gittens, Haller, Malen, Moukoko.

So startet Paris im Halbfinal-Hinspiel

Und auch die PSG-Aufstellung ist da. Wenig überraschend beginnen die Pariser gegen Borussia Dortmund mit ihren drei Offensivstars um Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Bradley Barcola. Ebenfalls in der Startelf: der zweite Ex-BVB-Star Achraf Hakimi.

So beginnt Paris Saint-Germain: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Fabian – Dembelé, Mbappe, Barcola. PSG-Coach Luis Enrique kann folgende Spieler einwechseln: Navas (Tor), Tenas (Tor), Danilo Pereira, Lucas Beraldo, Mukiele, Skriniar, Carlos Soler, Lee, Ugarte, Asensio, Goncalo Ramos, Kolo Muani.