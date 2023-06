Hammer um Ex-BVB-Trainer – er übernimmt eine riesige Aufgabe beim DFB

Die deutsche Nationalmannschaft in der Krise, Dauer-Chaos beim DFB. Die Vorzeichen der nahenden Heim-EM könnten besser sein. Nun schickt sich ein ehemaliger BVB-Trainer an, den Job des Bierhoff-Nachfolgers zu übernehmen.

Mit ihm dürfte kaum einer gerechnet haben: Hannes Wolf, einst Erfolgscoach im Nachwuchs von Borussia Dortmund, soll gemeinsam mit Sami Khedira und dem bereits angetretenen Rudi Völler DFB-Sportdirektor Bierhoff beerben. Mit der EM 2024 vor Augen eine gewaltige Aufgabe.

Ex-BVB-Trainer Hannes Wolf übernimmt großen DFB-Job

An Erfahrung mangelt es Hannes Wolf nicht. Mit gerade einmal 42 Jahren hat er bereits zahlreiche Posten bekleidet. Bundesliga, zweite Liga, vierte Liga, Nachwuchs, U-Nationalmannschaften, sogar als Feuerwehrmann in Leverkusen war er schon im Einsatz. Allein: Alle waren Trainer-Jobs. Nun geht er ganz neue Wege.

Weg von der Seitenlinie, ran an den Schreibtisch. Wie der „Sportbuzzer“ berichtet, hat sich die DFB-Taskforce auf Sami Khedira und Hannes Wolf als Doppelspitze neben Rudi Völler entschieden. Khedira verlässt den VfB Stuttgart, um sich um die strategische Ausrichtung des Verbands zu kümmern. Wolf gibt die U20-Nationalelf auf und übernimmt die Nachwuchsarbeit und Talente-Ausbildung beim DFB.

Doppelspitze Khedira/Wolf

Bevor sich jeder in seine Arbeit stürzt, dürften all drei aber an einem Tisch sitzen. Mit Blick auf die 2024 anstehende Euro im eigenen Land gilt es, alle Kräfte zu bündeln und den sportlichen Absturz vor dem so wichtigen Turnier zu stoppen. Auch auf Weltmeister Khedira und Ex-BVB-Trainer Wolf kommen dabei wohl große Aufgaben zu. Verkündet werden soll die weitreichende DFB-Entscheidung im Rahmen des Benefiz-Länderspiels gegen die Ukraine am 12. Juni (18 Uhr) in Bremen.

Hannes Wolf ist gebürtiger Bochumer, machte seine ersten Schritte im Profifußball als Trainer von U23, U19 und U17 von Borussia Dortmund. Mit beachtlichen Erfolgen: Beim BVB wurde er zweimal Deutscher Meister mit den B-Junioren und einmal mit der A-Jugend. Über die Profi-Stationen VfB Stuttgart, HSV und KRC Genk landete er als Junioren-Trainer beim DFB, wo er bis jetzt die U20 betreute.