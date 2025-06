Timo Werner: Letzter Ausweg – tief gefallener Ex-DFB-Star vor Wechsel

Timo Werner und RB Leipzig – diese Beziehung steht vor dem Ende. Der Stürmer hat zwar bis 2026 Vertrag, spielt aber keine Rolle mehr bei Leipzig, der Verein will ihn daher loswerden. Ein Wechsel zu den New York Red Bulls, ursprünglich verworfen, wird nun wieder konkret. Die „Leipziger Volkszeitung“ und die „Bild“ berichtet ebenfalls darüber.

Gehaltsfrage belastet Timo Werners Transfer

Derzeit gibt es noch zwei Hürden bei einem Wechsel. Zum einen verdient Timo Werner rund zehn Millionen Euro pro Jahr. Zum anderen soll es derzeit noch an der Vertragslaufzeit haken. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff sei in die Verhandlungen involviert und versuche, eine Einigung herbeizuführen.

Werner sei von einem Umzug nach New York angetan. Er bevorzuge eine Stadt mit einer gewissen Lebensqualität. Deshalb seien andere Optionen, wie beispielsweise interessierte Klubs aus der Türkei, keine Option.

Neustart in den USA für Timo Werner

Bei den New York Red Bulls würde Timo Werner auf Trainer Sandro Schwarz und seinen ehemaligen Leipzig-Kollegen Emil Forsberg treffen. Forsberg ist inzwischen Kapitän der Mannschaft in New York, war im Winter 2024 ebenfalls von RB Leipzig dorthin gewechselt.

RB Leipzig hofft, den Fall bald abschließen zu können, damit die Personalie geklärt ist. Für Werner, einst ein gefeierter Nationalspieler, ist es das nächste Kapitel seines sportlichen Abstiegs. Zuletzt war er an die Tottenham Hotspur ausgeliehen, konnte dort aber gar nicht überzeugen. Auch deshalb möchte RB Leipzig Timo Werner endgültig abgeben.

