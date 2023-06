Borussia Dortmund: Fans werden hellhörig – was macht ER am BVB-Stadion?

Bahnt sich bei Borussia Dortmund der erste Sommer-Transfer des Jahres an? Findige Fans stutzen gehörig, als sie über die Instagram-Story eines Spielerberaters stolperten. Dieser könnte eine BVB-Rückkehr verraten haben.

Ersin Akan ist ein erfahrener Spielerberater, der weiß, was eine solche Story auslösen kann. Er wird sicherlich nicht einfach so am Stadion von Borussia Dortmund gewesen sein. War es Kalkül?

Borussia Dortmund: Berater beim BVB

Der BVB trauert noch immer der Meisterschaft hinterher, doch die Bosse blicken nach vorne. Zeitnah sollen einige Weichen für den kommenden Kader gestellt werden. Dabei könnte der Klub auch auf der Suche nach einem neuen Sturm-Back-Up sein, nachdem Anthony Modeste den Klub verlassen wird.

Seit einiger Zeit gibt es bereits Gerüchte, dass Borussia Dortmund an einer Rückkehr von Marvin Ducksch arbeite. Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass etwas im Busch ist. Denn Akan ist Duckschs Berater. Warum sollte er also am Dortmunder Stadion zu Gast sein?

Klausel bei Ducksch

Viele Fans interpretieren die Story dahingehend, dass sich Akan zu Gesprächen mit den BVB-Oberen getroffen habe, um den Deal zeitnah abzuschließen. Im Vertrag des Stürmers von Werder Bremen soll Berichten zufolge eine Klausel verankert sein. Diese gelte allerdings nur bis zum 1. Juni, berichtete „Bild“ vor Kurzem.

Eile wäre demnach geboten. Was die Fans von Borussia Dortmund als weiteres Indiz werten: Kurz nach seinem Stadion-Besuch traf sich Akan mit seinem Klienten Ducksch. Auch das wurde natürlich bei Instagram dokumentiert.

Borussia Dortmund plant Umbruch

Ob es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, zeigen die nächsten Tage. Klar ist, dass es beim BVB einen kleineren Umbruch geben wird. Neben Modeste gehen auch Spieler wie Raphael Guerreiro und Mahmoud Dahoud. Auch Jude Bellingham bleibt wohl nicht.

Zudem scheint Borussia Dortmund ohnehin frühzeitig einige Deals klar machen zu wollen. So berichtete Transfer-Experte Fabrizio Romano zuletzt auf Twitter, der Transfer von Ramy Bensebaini sei unter Dach und Fach. Und auch Edson Alvarez aus Amsterdam soll bald folgen.