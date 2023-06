Borussia Dortmund: Jetzt also doch – Bosse machen nach Saisonfinale Kehrtwende

Auch wenige Tage nach dem bitteren Saisonende sitzt die Enttäuschung bei Borussia Dortmund noch immer tief. Der große Traum war zum Greifen nah und zerplatzte auf der Zielgeraden. Die verpasste Meisterschaft hat sichtlich Spuren hinterlassen. Nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei den BVB-Bossen.

Diese sollen ihre ursprünglichen Pläne für das kommende Transferfenster über den Haufen geworfen haben. Demnach wollen Watzke, Kehl und Co. nun doch mehr anpacken und ändern als zunächst geplant. Im Raum stehen sogar zehn bis fünfzehn Kaderveränderungen, die bei Borussia Dortmund geplant sein sollen.

Borussia Dortmund: Bosse planen großen Umbruch

Aus der Enttäuschung über die verpasste Meisterschaft wurde in den letzten Tagen wohl eher eine Motivation, die Bayern in der Saison endlich knacken zu können und sich für das diesjährige Ende zu revanchieren. Dafür möchte man während der Sommerpause wohl alles tun. Laut den „Ruhr Nachrichten“ planen die BVB-Bosse nun wohl doch einen großen Umbruch. Vor einigen Wochen wollte man noch auf Kontinuität mit den bisherigen Spielern setzen. Nun kündigt sich also eine Transfer-Offensive der Westfalen an.

Es soll bis zu 15 Kaderänderungen geben. Mit den schon feststehenden Abgängen wie Felix Passlack, Raphael Guerreiro und Co. sind ein paar Änderungen wohl schon fix. Dazu könnten Abgänge von Jude Bellingham, Nico Schulz und Thomas Meunier dazu kommen. Mit Ramy Bensebaini steht hingegen der erste Neuzugang fix. Transfers von Edson Alvarez oder Enzo Le Fee sollen folgen.

Während man aber vor einigen Wochen dachte, dass der BVB im Sommer keinen großen Umbruch angehen möchte, hat sich die Sicht der Verantwortlichen wohl geändert. Nach den Vertragsverlängerungen von Julian Brandt, Youssoufa Moukoko, Marco Reus und Mats Hummels hatte man viele wichtige Personalien halten können. Anders ist es bei Raphael Guerreiro. Nach einer herausragenden Rückrunde dachte man, dass der Portugiese doch beim BVB bleiben könnte. Doch letztlich lehnte er das Vertragsangebot ab und sucht nun einen neuen Verein.

Folgt nächstes Jahr der große Gegenschlag?

Nach diesem Saisonende dürfte der BVB mit viel Wut im Bauch in die kommende Saison gehen. Mögliche Transfers wie Edson Alvarez wären dabei eine echte Ansage an die Konkurrenz. In der nächsten Saison könnte Schwarz-Gelb zur großen Revanche ansetzen. So lautet zumindest die Devise von Hans-Joachim Watzke. „Wir werden von unserem Ziel nicht abweichen und wieder um die Deutsche Meisterschaft mitspielen wollen, weil wir das Gefühl haben, dass wir ganz nah dran sind. Das bedeutet aber auch, dass wir vom ersten Spieltag an wissen müssen, dass jedes Tor wichtig ist und am Ende entscheidend sein kann“, erklärte der BVB-Boss.

Die kommenden Wochen werden also durchaus spannend. Der Bellingham-Deal könnte in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Dann dürfte auch so richtig Fahrt in mögliche Neuzugänge kommen. Ohne Guerreiro und Bellingham, aber mit Brandt, Bensebaini und Co. möchte der BVB dann in der kommenden Saison zum Gegenschlag ausholen.