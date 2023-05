Borussia Dortmund: Irrer Zoff ausgebrochen – sind die BVB-Fans schuld am vergeigten Titel?

Mit diesem Zoff spalten sich die Fans von Borussia Dortmund selbst! Wer ist schuld an der vergeigten Meisterschaft? Die Spieler, der Druck von außen – oder doch der BVB-Anhang selbst? Diese steile These stellen einige nun in den Raum.

Das Kernthema der Diskussion: Die Spieler von Borussia Dortmund hätten sich nicht genug angestrengt, weil die Fans ihnen ohnehin alles verzeihen. Die Bilder nach Abpfiff am vergangenen Samstag sprechen allerdings eine andere Sprache.

Borussia Dortmund: Fans feiern Spieler – zu Unrecht?

Es waren Szenen, die nahe gingen. Der große Titeltraum des BVB war gerade geplatzt, die Tränen flossen bei den Spielern. In diesem Moment zeigte die Südtribüne ihre ganze Größe (hier mehr erfahren). Die schnell aufkommende Stille im Stadion übertönten sie mit Gesängen und Aufmunterungsrufen.

Minutenlang bauten sie ihre Mannschaft wieder auf, statt zu pfeifen oder zu gehen. Eine Geste, die viele der Spieler von Borussia Dortmund nachhaltig beeindruckte. Innerhalb der Anhängerschaft werden allerdings Stimmen laut, dass gerade solches Verhalten den Titel gekostet haben könnte.

„Geht mir auf den Geist“

Wie passt das ins Bild? Ein Twitter-Nutzer erklärt beispielsweise: „Ja, alles total schön, aber wenn du auch dann immer gefeiert wirst, wenn du es verbockst, ist es vielleicht auch das bisschen zu viel egal, ob du es jetzt schaffst oder nicht.“

Ein anderer schreibt: „Mir geht dieses Abgekulte der ‚großen BVB-Familie‘ nach solch absurden Spielen auch zunehmend auf den Geist. Kann man machen, aber dann auch nicht wundern, wenn wieder die letzten 3 Prozent fehlen…“

Kritik an der Wohlfühloase Dortmund, geschaffen durch die eigenen Anhänger. Hätten die Fans Borussia Dortmund nach Niederlagen in dieser Saison also lieber auspfeifen sollen, statt zu motivieren? Wäre dadurch Sorge vor dem Versagen statt einer Egal-Haltung entstanden und die Spieler hätten mehr gegeben? Fraglich.

Spieler von Borussia Dortmund berührt

Wenn die Bilder nach Abpfiff eins zeigten, dann, dass den Spielern dieser verlorene Titel alles andere als egal war. Die Tränen, die Niedergeschlagenheit, die versuchten Erklärungen nach dem Spiel – all das bewies, wie sehr das ganze Team die Schale wollte.

Am Ende reichte es sportlich eben nicht. Ultimativ wurde das Torverhältnis zum Verhängnis. Und die Fans trifft dabei schon gar keine Schuld. Ähnlich sehen es auch viele Gegensprecher zur oben genannten These.

„So ein Schwachsinn. Als ob auch nur ein Spieler in das nächste wichtige Spiel geht und weniger Gas gibt, weil er bei einer Niederlage aufmunternden Applaus bekommen hat“, kommentierte einer. „Im Augenblick der Niederlage sich des gegenseitigen Zusammenhalts zu versichern, ist jetzt nicht das Verkehrteste. Andere zerfleischen sich im Moment des Triumphes“, meinte ein anderer.