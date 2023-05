Borussia Dortmund: Marco Reus ignorierte Fans – jetzt meldet er sich endlich zu Wort

Die Tränen, den Schmerz – all das konnte auch der Applaus von 80.000 Zuschauern nicht lindern. Als Borussia Dortmund den Meistertitel verspielt hatte, sackte Marco Reus auf dem Rasen zusammen. Nichts mehr sehen oder hören, er wollte es einfach nicht wahrhaben. Auch als die Südtribüne seinen Namen skandierte, regte er sich kaum.

Auch am Tag danach sorgte der Kapitän von Borussia Dortmund für Irritation. Am Trainingsgelände ließ er Fans, die auf ein Autogramm warteten, wortlos stehen. Jetzt öffnet er sich nach dem Drama endlich!

Borussia Dortmund: Reus-Ärger

Das Remis gegen Mainz (2:2) war für alle Dortmunder ein Stich ins Herz, doch für Reus war es noch schlimmer. Der Ur-Dortmunder verpasste auch im elften Jahr mit „seinem“ Verein die Meisterschaft. Als Unvollendeter wird er deshalb schon länger deklariert. Beinahe hätte er das ändern können – am Ende fehlte ein Treffer.

Dennoch standen die Fans hinter ihm und der Mannschaft. Am Tag nach dem Drama verabschiedeten sich die Profis am Trainingsgelände in die Sommerpause. Zahlreiche Anhänger hofften auf Autogramme. Während Jude Bellingham und Mats Hummels dem nachkamen, rauschte Reus zur Verwunderung und Verärgerung der Fans einfach ab.

Reus schreibt an die Fans

Ohnehin hatte er sich seit dem Meisterfinale nicht geäußert. Das änderte sich am späten Montagabend (29. Mai). Auf Instagram fasste der Spieler von Borussia Dortmund seine Gefühlswelt der letzten Stunden zusammen.

Die Reaktion der Anhänger nach dem Abpfiff habe ihn „emotional komplett überwältigt“. Er sei sprachlos und im ersten Moment auch verloren gewesen. „Ich weiß, ihr habt mich zu euch gerufen – aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen.“

Trotzdem: Es sei ihm „total wichtig EUCH Danke zu sagen“, richtete er sich an alle, die es mit dem BVB halten. Die Sprechchöre nach dem Mainz-Desaster sieht er als Zeichen, wie besonders der Verein und die Fans sind. „Das ist einmalig“, schrieb Reus.

Borussia Dortmund: Angriff im nächsten Jahr

Die Chance ließ der 33-Jährige nicht ungenutzt und schickte gleich eine Kampfansage los. „Wer mich, diesen Verein und euch BVB-Fans kennt, der weiß, dass wir wieder aufstehen werden, weiter arbeiten und kämpfen werden“, formulierte Reus.

Dann bekommt er seine vielleicht letzte Chance auf die Deutsche Meisterschaft. Seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängerte der Kapitän vor einigen Wochen um ein weiteres – möglicherweise letztes – Jahr.