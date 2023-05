Jude Bellingham: Große Ehre für BVB-Star – Fans sind von den Socken

Ein äußerst bitterer Spieltag liegt hinter Borussia Dortmund. Auf der Zielgeraden vergeigte man gegen Mainz die Meisterschaft. Hilflos musste Jude Bellingham dabei zuschauen. Der BVB-Star fehlte bei seinem mutmaßlich letztem Auftritt in Schwarz-Gelb verletzt.

Auch wenn der Abgang von Jude Bellingham aus dem Ruhrgebiet noch nicht sicher ist, gehen alle fest davon aus. Mit der Meisterschale wurde es zwar nichts, dennoch darf er jetzt über einen Titel jubeln. Die Fans sind aus dem Häuschen.

Jude Bellingham wird bester Spieler

In der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund gab es wohl kaum einen anderen Spieler, der in jungen Jahren schon so viel Einfluss auf die Mannschaft hatte. Spätestens seit dem Abgang von Erling Haaland war er der unumstrittene Star-Spieler des BVB – mit 19 Jahren.

Auf dem Platz zeichnet Jude Bellingham vor allem der pure Wille, Einsatz und Technik aus – auch wenn die Emotionen manchmal mit ihm durchgingen. Seine Leistungen honorierte zwei Tage nach Saisonende nun auch die Bundesliga. Der Dortmunder bekommt die Trophäe für den besten Spieler der Saison verliehen!

BVB-Star gewinnt Abstimmung

Das gab die Liga am Montag bekannt. Demnach habe Jude Bellingham, der zuvor auch schon ins Team der Saison gewählt wurde, bei der Abstimmung durch die Fans die meisten Stimmen erhalten. Damit darf er sich zumindest über eine kleine Trophäe freuen.

Jubel rief das natürlich bei den Dortmunder Fans hervor. Sie gratulierten dem aus ihrer Sicht völlig verdientem Gewinner. Wir haben einige der Kommentare in den sozialen Netzwerken gesammelt:

„Wenn es jetzt noch mit der MEISTERSCHAFT geklappt hätte, wäre es perfekt für ihn. Danke für alles.“

„Glückwunsch. Du hast es wirklich verdient.“

„Zweifelsohne ein Top-Spieler.“

„Sehr schön, hat er sich auch absolut verdient.“

„Wunderkind.“

Jude Bellingham: Abschied naht

Mit dem Wissen um sein Können ist der näher rückende Abschied noch schmerzhafter. Aller Voraussicht nach schließt sich Jude Bellingham Real Madrid für knapp 150 Millionen Euro an.