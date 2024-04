Borussia Dortmund: Kurz vor Halbfinal-Kracher – PSG-Entscheidung steht bevor

Der Einzug von Borussia Dortmund in das Champions-League-Halbfinale kann als einer der größten Erfolge des Vereins in den letzten Jahren betitelt werden. Dort wartet mit Paris Saint-Germain einer der Gegner aus der Dortmunder Gruppenphase. Beim Klub aus der französischen Hauptstadt steht nun eine Entscheidung schon kurz bevor!

Dass in der französischen Ligue 1 kein Weg an Abomeister PSG vorbeigeht, ist bekannt. Seit der Saison 2012/2013 wurden die Pariser lediglich in zwei Jahren nicht Meister. Auch in diesem Jahr sieht es – trotz aller Unruhen um die Personalie Kylian Mbappe – nach einem erneuten Titel für Paris aus. Am kommenden Wochenende könnte dieser nun perfekt gemacht werden!

Borussia Dortmund: PSG kann Meistertitel gegen Le Havre perfekt machen!

Am Samstag (27. April) hat die Mannschaft von Trainer Luis Enrique gegen Abstiegskandidat Le Havre die Chance, den Meistertitel endgültig perfekt zu machen. Schon am Mittwoch (24. April) hätten die Pariser bei einer Niederlage des Tabellenzweiten AS Monaco jubeln dürfen. So müssen sie sich bis voraussichtlich Samstag noch gedulden.

Zuvor hatte PSG selbst seine Hausaufgaben erledigt. Der französische Rekordmeister gab sich beim Tabellenvorletzten FC Lorient keine Blöße und gewann mit 4:1. Sowohl Kylian Mbappe als auch Ex-Dortmunder Ousmane Dembele zeigten sich weiterhin in bestechender Form. Beide erzielten einen Doppelpack.

BVB dürfte auf Meisterkater hoffen

Borussia Dortmund dürfte derweil auf einen Meisterkater der Pariser hoffen. Bekanntlich fliegen nicht nur in Paris nach dem Gewinn des Meistertitels in der Kabine hin und wieder mal die Korken. Die Kabinenparty sollte bei PSG jedoch etwas dezenter ausfallen, will man gegen den BVB am Mittwoch (1. Mai) topfit auf dem Rasen stehen.

In Dortmund stehen die Zeichen vor dem Halbfinal-Hinspiel ganz anders. Im Duell gegen RB Leipzig geht es Samstag (27. April) in der Red Bull Arena um nichts weniger als das direkte Duell um Tabellenplatz vier. Von der Meisterschaft ist man weit entfernt.