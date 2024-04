Auch Borussia Dortmund ist baff: Wegen IHM beißt sich der BVB in den Hintern

In den vergangenen Jahren gab es bei Borussia Dortmund immer wieder Gerüchte um Spieler, an die der BVB interessiert sein soll. Bei den meisten Profis ist ein Wechsel zustande gekommen, bei anderen hingegen schaffte es der Klub nicht, den Transfer perfekt zu machen.

Wenn sich Borussia Dortmund dann anschaut, wie einige dieser Stars nun aufblühen, wird man sich auf der Geschäftsstelle sicherlich ärgern. So ist das aktuell wieder der Fall, bei dem ein Profi für viele Schlagzeilen sorgt.

Auch Borussia Dortmund ist baff

Zwar spielt Jude Bellingham mit Real Madrid aktuell eine mehr als nur überragende Saison, doch es gibt ein weiteres Mega-Talent, das derzeit alle staunen lässt. Borussia Dortmund wird ihn ebenfalls bestens kennen: Cole Palmer vom FC Chelsea. Der britische Youngster blüht bei den Londonern immer mehr auf.

Erst zu Saisonbeginn kam Palmer von Triple-Sieger Manchester City für 47 Millionen Euro. Diese hohe Ablöse hat sich für Chelsea bislang gelohnt. 23 Tore und 13 Vorlagen stehen ihm derzeit zu Buche. Eine mehr als nur überragende Quote für einen 21-Jährigen. Seine bislang beste Saisonleistung war erst vor Kurzem beim 6:0-Sieg gegen den FC Everton. Palmer erzielte dabei vier Tore.

Spätestens ab da wurde der Fußballwelt klar: Der nächste zukünftige Superstar spielt beim FC Chelsea. Dabei hätte er aber auch gut und gerne in der Bundesliga landen können – und zwar beim BVB.

Wegen Palmer beißt sich der BVB in den Hintern

Denn in den vergangenen Jahren war Palmer unter ManCity-Coach Pep Guardiola nur Ersatzspieler. Hin und wieder kam er zum Einsatz, zeigte auch direkt, was in ihm steckt. Borussia Dortmund und andere Teams witterten ihre Chance, wollten Palmer verpflichten. Doch ein Deal kam nicht zustande, weil Guardiola mit dem Youngster für die Zukunft plante.

Zu Beginn der laufenden Saison hatte Palmer aber genug. Er wollte mehr Einsatzzeiten und endlich aufblühen. ManCity wollte ihn nicht gehen lassen, hatte aber keine andere Wahl. Chelsea konnte dann die hohe Ablöse zahlen und sich die Dienste des Top-Talents sichern. Währenddessen wird man bei Borussia Dortmund neidisch zuschauen müssen, wie Palmer immer mehr zu einem Starspieler wird.