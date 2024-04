Borussia Dortmund – Atletico Madrid im Live-Ticker: Jetzt ist es raus – bittere Nachricht für den BVB

In der Champions League steht am Dienstagabend (16. April, 21 Uhr) die nächste Entscheidung an: Im Viertelfinal-Rückspiel kämpfen Borussia Dortmund und Atletico Madrid um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse. Dort ginge es dann weiter gegen den Sieger aus der Parallel-Partie zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain.

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel ist Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund in der Favoritenrolle. Den Spaniern reicht im Rückspiel ein Remis gegen den BVB, um das Halbfinale klarzumachen. Die Dortmunder setzen im Rückspiel allerdings auf den Heimvorteil und die eigenen Fans.

Borussia Dortmund – Atletico Madrid im Live-Ticker

Kann Borussia Dortmund in der Champions League die einzig verbliebene Titelchance wahren und gegen Atletico Madrid ins Halbfinale der Königsklasse einziehen? Oder sind es die Spanier, die zum ersten Mal seit 2017 wieder ein Halbfinale in der Champions League erreichen?

In unserem Live-Ticker bekommst du alle wichtigen Informationen rund um das Champions-League-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.14 Uhr: Mit Axel Witsel trifft der BVB auf einen ehemaligen Spieler. Seine Worte vor dem Duell kommen für Dortmund einer Drohung gleich. Hier mehr dazu!

17.30 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Slavco Vincic aus Slowenien. Den BVB pfiff er erst einmal: 2018 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Red Bull Salzburg. Damals verlor der BVB mit 1:2.

16.45 Uhr: Jetzt gibt es schlechte Nachrichten für den BVB: Donyell Malen wird wohl heute Abend ausfallen. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Demnach habe er sich nicht mit auf dem Weg ins Teamhotel gemacht. Mit dabei ist dafür Jamie Bynoe-Gittens.

14.21 Uhr: Bei Atletico Madrid fehlt der Hinspiel-Torschütze Samuel Lino, er ist Gelb gesperrt. Memphis Depay fällt wie schon im Hinspiel aus. Saul Niguez musste am Wochenende gegen Girona verletzt ausgewechselt werden und ist fraglich.

13.25 Uhr: Kurz zum Personal: Hinspieltorschütze Sebastien Haller wird Borussia Dortmund definitiv fehlen. Er verletzte sich am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Fraglich sind zudem die Einsätze von Jamie Bynoe-Gittens und Donyell Malen (Hier mehr dazu!). Jadon Sancho hingegen wird nach kurzer Krankheit wieder zurückkehren.

12.58 Uhr: An eine Szene aus dem Hinspiel werden die Fans von Borussia Dortmund am heutigen Abend mit Sicherheit öfters denken. Hier mehr dazu!

12.42 Uhr: Bevor wir uns auf heute Abend konzentrieren, werfen wir einen kurzen Blick zurück auf das Hinspiel: Atletico Madrid erwischte Borussia Dortmund eiskalt, führte dank des Treffers von Rodrigo de Paul schon nach vier Minuten. Samuel Lino legte in der 32. Minute das 2:0 nach. Erst in Hälfte zwei wachte der BVB auf und kam durch den eingewechselten Sebastien Haller immerhin noch zum Anschlusstreffer.

Dienstag, 12.21 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Borussia Dortmund – Atletico Madrid. Hier bekommst du alle wichtigen Infos rund um das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League.