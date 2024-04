Borussia Dortmund – Atletico Madrid: Erstaunlicher Anblick! Spanische Fans machen es dem BVB nach

Wenn Borussia Dortmund am Dienstagabend (16. April, 21 Uhr) den spanischen Spitzenklub Atletico Madrid empfängt, geht es um nichts weniger als den Einzug in das Halbfinale der Champions League. Das lockt wie schon beim Hinspiel zahlreiche Fans an.

Von Fans von Borussia Dortmund ist man bei internationalen Spielen gewohnt, dass sie zu Tausenden durch Europa pilgern. Aber auch die Anhänger von Atletico Madrid sind dieser Tage ziemlich reisefreudig. Am Vormittag besetzten sie die Innenstadt, am Nachmittag gab’s dann noch einen Fanmarsch.

Borussia Dortmund – Atletico Madrid: Spanische Fans nehmen Innenstadt ein

Vor rund einer Woche waren es die Fans von Borussia Dortmund, die sich in der Innenstadt von Madrid trafen und sich dort gemeinsam auf das anstehende Champions League-Spiel einstimmten. Am Dienstag (16. April) waren es nun die Spanier, die sich mit mehreren Hunderten in der Dortmunder Innenstadt trafen und sich einsangen.

+++ Borussia Dortmund – Atletico Madrid im Live-Ticker: Jetzt ist es raus – bittere Nachricht für den BVB +++

Wenige Stunden vor Spielbeginn sammelte sich der Atleti-Tross schließlich und zog mit rund 3.000 Personen gemeinsam zu Fuß los in Richtung Signal Iduna Park. Die Polizei Dortmund schrieb bei „X“ (ehemals Twitter): „Die spanischen Fußballanhänger machen sich jetzt zu Fuß auf den Weg zum Signal Iduna Park. Auf ihrem Weg über die Ruhrallee kann es temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Atleti-Anhänger mit Fanmarsch zum Stadion

Dabei sorgten sie für Bilder, die man in Dortmund nur zur Genüge kennt: Tausende Atletico-Fans zogen durch die Straßen, sangen gemeinsam ihre Lieder und stimmten sich gemeinsam auf das bevorstehende Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund ein.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Stadion werden die Atletico-Fans dann aber deutlich in Unterzahl sein. Der Signal Iduna Park ist am Dienstagabend selbstverständlich ausverkauft – und der Großteil wird wohl dem BVB die Daumen drücken.