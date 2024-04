Atletico Madrid – Borussia Dortmund: Fans raufen sich die Haare – über DIESE Szene wird noch jeder reden

So richtig glücklich dürfte bei Borussia Dortmund nach der 1:2-Pleite (0:2) gegen Atletico Madrid niemand sein. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League offenbarte der BVB vor allem in Halbzeit eins große Schwächen.

Erst nach dem Seitenwechsel wachten die Dortmunder auf und hätten beinahe sogar noch den Ausgleich erzielt. Eine Szene wird den Fans von Borussia Dortmund nach dem Hinspiel bei Atletico Madrid wohl noch länger im Kopf bleiben.

Atletico Madrid – Borussia Dortmund: Brandt scheitert

Schon nach vier Minuten klingelte es zum ersten Mal im Tor von Borussia Dortmund: Rodrigo de Paul netzte für Atletico ein. In der 32. Minute folgte das 2:0 für die Gastgeber. Dieses Mal war es Samuel Lino, der Kobel überwand – und es hätten noch mehr Tore sein können, wenn Kobel nicht den ein oder anderen Ball rausgefischt hätte.

In der 2. Hälfte konnte sich der BVB dann endlich steigern. Mit der Einwechselung von Julian Brandt (46.) und Sebastien Haller (60.) kam auch endlich die Torgefahr. Haller war es dann auch, der für Borussia Dortmund in der 81. Minute nach Vorarbeit von Brandt zum 2:1-Einschlusstreffer traf.

Beinahe wäre für den BVB sogar noch mehr drin gewesen: In der sechsten Minute der Nachspielzeit flankt Julian Ryerson den Ball in den Strafraum, wo Brandt völlig frei hochsteigt und den Ball aufs Tor köpft. Die Kugel segelt aufs Tor zu und knallt gegen das Lattenkreuz. Kurz darauf pfeift Schiedsrichter Marco Guida die Partie ab.

„Unfair und schrecklich“

Nicht nur Brandt, sondern auch die Fans von Borussia Dortmund verzweifelten: „Fußball ist unfair und schrecklich“, schrieb ein Fan bei „X“ (ehemals Twitter), ein Anderer meinte: „Dieser Brandt Kopfball ans Lattenkreuz nimmt mich mental auseinander, das kann nicht sein.“

Und nicht nur am Tag nach dem Spiel wird noch jeder über die Brandt-Szene reden. Auch im Rückspiel dürfte die vergebene Großchance des 27-Jährigen zum Thema werden. Denn: Der BVB muss im Signal Iduna Park gegen Atletico Madrid gewinnen – und das am besten mit zwei Toren Vorsprung. Bei nur einem Tor Vorsprung geht es in die Verlängerung.