Borussia Dortmund findet Sport-Boss – Krisen-Profi kündigt prompt Gespräche mit Ricken an

Das Boss-Beben und seine Folgen – am Montag verkündete Borussia Dortmund die Entscheidung, Lars Ricken zum neuen Geschäftsführer Sport zu machen. Der Ex-Profi verantwortete seit Jahren die Nachwuchsarbeit des Klubs, steigt jetzt ganz nach oben aus.

+++ Unfairer Nachteil für BVB? PSG lacht sich ins Fäustchen +++

Für einige aktuellen Profis von Borussia Dortmund könnte diese Besetzung Folgen haben. Denn jetzt hat Ricken das letzte Wort, wenn es um Transfers und die Ausrichtung der Mannschaft geht. Ein Krisen-Spieler kündigt auch sogleich Gespräche mit dem neuen Chef an.

Borussia Dortmund: Haller wusste nichts

Die Boss-Nachricht erwischte Sebastien Haller auf dem völlig falschen Fuß. „Wer?“, fragte der Ivorer am Montag auf den neuen Geschäftsführer angesprochen. „Wusste ich nicht. Ich habe mir heute nichts angeschaut. Bis jetzt wusste ich nicht, wer es wird“, verriet er.

+++ Entscheidung um Hummels und Reus – jetzt äußert sich Kehl +++

Haller, der aktuell verletzt fehlt, weilte in der spanischen Hauptstadt Madrid. Dort war er für den „Laureus World Sport Award“ für das Comeback des Jahres nominiert. Fernab des Ruhrgebiets kam die Nachricht zu Rickens Beförderung bei ihm nur über die anwesenden Journalisten an.

Trennung im Sommer?

Dabei könnte die Nachricht für seine Zukunft sehr wichtig sein. Zuletzt galt Haller aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit und seiner in dieser Saison durchwachsenen Quote als Verkaufskandidat im Sommer. Je nach Ausrichtung unter Ricken könnte es das für Haller gewesen sein – oder aber eine zweite Chance bedeuten.

Kein Wunder also, dass er prompt Gespräche mit dem 47-Jährigen ankündigte. „Wir müssen uns kennenlernen, wir brauchen ein paar Gespräche mit ihm über Fußball“, erklärte der Stürmer. Das sei ein normaler Prozess, wenn wichtige Posten neu besetzt werden. „Dann spricht man über deren Ideen, deren Vorstellungen mit Spielern in der Zukunft. Das wird sicher in den nächsten Wochen der Fall sein“, so Haller.

Borussia Dortmund: Haller in der Krise

Zunächst geht es für ihn aber auch darum, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Gegen Gladbach hatte er nach wenigen Minuten angeschlagen vom Feld gemusst. Seine alte Verletzung am Sprunggelenk machte sich wieder bemerkbar.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Ein weiterer Rückschlag für Haller, dem für Borussia Dortmund in der bisherigen Saison nur drei Treffer gelangen. Sein Tor im Viertelfinale gegen Atletico nährten die Hoffnung auf eine Wende – doch dann verletzte er sich erneut.