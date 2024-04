Dortmund – Atletico: Ex-Star Witsel mit Ansage – für den BVB kommt sie einer Drohung gleich

Wer sichert sich den Einzug ins Halbfinale? Nach dem 1:2-Niederlage im Hinspiel geht Dortmund gegen Atletico als leichter Underdog ins Rückspiel. Verloren ist die Mission Champions League allerdings auf keinen Fall.

Zumindest der 2. Durchgang aus der Partie vor einer Woche macht Mut. Dortmund kämpfte gegen Atletico verbissener und mutiger, machte weniger Fehler. Deshalb weiß auch Axel Witsel, dass das Rückspiel kein Selbstläufer wird. Trotzdem klingt eine Aussage des Ex-BVB-Stars wie eine Drohung.

Dortmund – Atletico: Bloß nicht schlafen

Er ist ein ausgewiesener BVB-Fachmann und weiß, welche Stimmung die Madrilenen im Ruhrgebiet erwartet. Vier Jahre kickte Axel Witsel vor der gelben Wand – und erlebte dabei einst sogar ein 4:0 gegen Atletico Madrid mit, bei dem er selbst traf (24. Oktober 2018).

So weiß er wie kein anderer: „In Dortmund ist es ähnlich wie in unserem Stadion. Die Atmosphäre ist heiß, so wie bei uns.“ Und deshalb gibt der Belgier auch gleich die Marschroute für das Spiel zwischen Dortmund und Atletico vor.

Man müsse an die Intensität aus dem Hinspiel anknüpfen, sagte Witsel vor der Partie. „Die ersten 15 Minuten werden entscheidend sein“, erklärte er. Ein Satz, der sich für Borussia Dortmund fast wie eine Drohung anhören muss.

Eklatante Schwächen

Denn es ist genau die Phase, in der die Schwarz-Gelben gerne mal pennen und sich unnötige Gegentore einfangen. So war es vor einer Woche, als Gregor Kobel Ian Maatsen mit einem riskanten Pass in Bedrängnis brachte. Wenige Sekunden danach führten Witsel und Co.

Allerdings ist das Problem auch in der Bundesliga zu sehen. Die erste Viertelstunde ist die Phase, in der die Borussia die meisten seiner Gegentore (acht) schlucken musste. Nur vier andere Teams mussten in der Liga in dieser Phase der Partie mehr Treffer hinnehmen.

Wenn Witsel also sagt, gegen Dortmund sei für Atletico die Anfangsphase entscheidend, dann muss der BVB voll auf der Höhe sein, um die Restchance aufs Halbfinale nicht sofort wegzuschmeißen.