Bricht Borussia Dortmund jetzt auseinander? Neue Gerüchte sorgen für Wirbel

Bei Borussia Dortmund brennt der Baum. Sportlich droht der Verein gerade im Mittelmaß der Bundesliga zu versinken. Die herbe 2:4-Pleite in Kiel (hier mehr dazu lesen) war der Sargnagel für sämtliche Hoffnungen auf eine Wende im neuen Jahr.

Doch auch in anderen Bereichen schrillen die Alarmglocken. Gerade erst gab Borussia Dortmund einen seiner Stars ab, da könnte schon der nächste folgen. Gerüchte aus Italien lassen nichts Gutes erahnen. Steht Nuri Sahin vor einem Problem?

Borussia Dortmund: Nächster Winter-Abgang?

Wenn man sich die Dortmunder Offensiv-Bemühungen gegen Holstein Kiel so anguckte, musste man sich schon fragen, warum der BVB kurz zuvor einem seiner torgefährlichsten Spieler die Wechselfreigabe erteilt hatte. Donyell Malen spielt künftig für Aston Villa in der Premier League, während der BVB in der Bundesliga dringend in die Spur kommen muss.

+++ Auch spannend: Jadon Sancho: Wende perfekt! BVB-Fans trauern großer Chance nach +++

Nicht in Kiel dabei war Karim Adeyemi, der krankheitsbedingt fehlte. Nach Malens Abgang ist er, wenn fit, neben Jamie Gittens eigentlich gesetzt. Doch plötzlich machen neue Gerüchte die Runde. Verliert Borussia Dortmund diesen Winter auch noch Adeyemi? SSC Neapel soll offenbar großes Interesse haben.

Adeyemi soll Star ersetzen

Das berichtet „Sky“. Demnach solle Adeyemi bei den Italienern Khvicha Kvaratskhelia ersetzen, den es in diesem Januar noch allem Anschein nach zu Paris St. Germain ziehen wird. Laut des Berichts sei Adeyemi eine von mehreren Ersatz-Optionen. Einen ersten Austausch mit der Spielerseite soll es schon gegeben haben.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Neben dem Dortmunder Flügelflitzer soll Neapel auch ein Auge auf Alejandro Garnacho von Manchester United, Edon Zhegrova (Lille) und Bayerns Mathys Tel geworfen haben. Die kommenden Tage werden zeigen, wie viel Geschwindigkeit die Gespräche aufnehmen werden.

Borussia Dortmund braucht Adeyemi

Ein Verlust Adeyemis im Winter wäre ohne Frage bitter. Ohne Not hätte man in Dortmunds ohnehin dünnem Kader eine weitere Baustelle aufgemacht. Zudem zeigte Adeyemi insbesondere vor seinem Muskelfaserriss Anfang Oktober, wozu er imstande sein kann. Besonders seine Champions-League-Gala mit drei Toren gegen Celtic Glasgow unterstrich: Der BVB kann ihn gerade eigentlich nicht abgeben.