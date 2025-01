Jadon Sancho: Wende perfekt! BVB-Fans trauern großer Chance nach

Hat er seinen persönlichen Fluch endlich besiegt? Seit der Flügelflitzer Borussia Dortmund 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United verließ, stand er auf der Insel unter strenger Beobachtung. Immerhin hoffte ganz England, dass er nicht nur bei Manchester, sondern auch in der Nationalelf eine tragende Rolle spielen werde.

Der bisherige Verlauf der Geschichte ist allerdings bekannt. Zu keinem Zeitpunkt wurde Jadon Sancho den hohen Erwartungen gerecht. Weder im Verein noch in der Nationalmannschaft. Sein größtes Problem: Inkonstanz. Doch plötzlich kündigt sich die Wende an.

Jadon Sancho: Chelsea jubelt

Seit vergangenem Sommer spielt der 24-Jährige bekanntermaßen bei Chelsea London. Die Hauptstädter hatten den Spieler zunächst ausgeliehen. Auch wenn er Scorer-technisch nicht an seine Glanzzeiten aus Dortmund anknöpft, kommt er regelmäßig zum Einsatz. Dabei lässt er die Fans wie zuletzt mit einem Zauber-Assist staunen (hier mehr dazu lesen).

Das Wichtigste ist aber ohnehin: Jadon Sancho hat seine Inkonstanz seit seinem Wechsel in die Hauptstadt in den Griff bekommen. Das jedenfalls lobt sein Trainer Enzo Maresca in den höchsten Tönen.

„Ich bin ziemlich überrascht von Jadon“, sagte er jüngst. „Ich kannte ihn bereits und wusste daher, was ich von ihm erwarten konnte – aber was seine Konstanz angeht, war er bisher großartig.“ Und: „Er macht das schon seit einer Weile sehr gut.“

BVB-Fans trauern Chance nach

Seit Mitte November hat Maresca seine Leihgabe daher auch immer aufgestellt. Sehr wahrscheinlich wird Sancho daher auch am Ende der Saison bei den „Blues“ bleiben. In der Leihgabe ist Berichten zufolge eine Kaufpflicht integriert, die greift, wenn Chelsea mindestens 14. wird. Schon das zeigt, dass man den Spieler bei United einfach nur loswerden wollte. Aktuell ist Chelsea Vierter.

Auch die Ablösesumme hält sich in Grenzen: Rund 30 Millionen Euro müsste Chelsea wohl bezahlen. Eine Summe, die vor allem die Fans von Borussia Dortmund traurig macht. Denn in der vergangenen Hinrunde spielte Jadon Sancho ja noch für den BVB und hatte große Anteile am Einzug ins Finale der Champions League.

Nur zu gerne hätten sie gesehen, dass sich der Engländer wieder langfristig den Schwarz-Gelben anschließt. Und mit 30 Millionen hätte man eine Ablöse gehabt, die sich der BVB hätte leisten können. So muss man zusehen, wie er in London nun vielleicht sein Glück findet.