Borussia Dortmund: Fieser Seitenhieb! Kiel-Star reibt nach Peinlich-Pleite ordentlich Salz in die Wunde

Borussia Dortmund schlittert noch tiefer in die Krise und steckt nach dem Kiel-Spiel mindestens bis zum Hals in dieser. Nicht nur das 2:4 gegen den Bundesliga-Neuling an sich, sondern vor allem das wie sorgte allerorts für Entsetzen. Nach dem Spiel überboten sich die führenden Köpfe gegenseitig mit Wutreden so sehr wie sich die Spieler zuvor mit Leistungen auf dem Feld unterboten hatten.

Ganz anders sah die Welt dagegen natürlich bei Holstein Kiel aus. Die Störche feiern drei Punkte, die wohl niemals eingeplant gewesen sein dürften. Nach dem Spiel rieb ein Kieler zusätzlich Salz in die Wunde von Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen). Denn für Timo Becker war der Sieg ein ganz besonderer.

Kiel demontiert Borussia Dortmund

Zur Halbzeit schien alles klar, dann kam der BVB nochmal zurück. Doch spätestens als Fiete Arp tief in der Nachspielzeit die Kugel nach einem Konter im leeren Dortmunder Tor zum 4:2 versenkte, eskalierte die Stimmung bei den Norddeutschen.

+++ Nach Kiel-Debakel – Sahin kündigt an, was Fans schon seit Monaten fordern +++

Trainer, Spieler und Fans lagen sich nach diesem sensationellen Sieg in den Armen. Insbesondere im ersten Durchgang hatte Holstein den eigentlich übermächtigen BVB völlig heruntergespielt, drei Tore erzielt und hinten so gut wie nichts zugelassen. An letzterem hatte vor allem auch Abwehr-Ass und Kapitän Timo Becker seinen Anteil. Er hielt die Angreifer von Borussia Dortmund klein und feierte letztlich einen ganz besonderen Sieg.

Schalke-Fan würgt BVB einen rein

Denn Becker ist bekanntermaßen glühender Fan des FC Schalke 04! Daraus macht der ehemalige S04-Jugendspieler auch nach seinem Wechsel nach Kiel kein Geheimnis. Vergangene Saison sorgten er und Teamkollege Steven Skrzybski für Aufsehen, als sie wenige Stunden nach einem Kiel-Sieg in der Nordkurve der Veltins-Arena standen und sich dort ein Spiel der Knappen ansahen.

Und weil es derzeit keine direkten Duelle der großen Revierklubs gibt, erkor Becker den Erfolg am Dienstagabend zu seinem persönlichen Erfolg über den ungeliebten Ruhrgebietsnachbarn aus. „Für mich persönlich war das ein Derbysieg“, sagt er nach Abpfiff bei „Sky“.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Entsprechend feixten anschließend natürlich auch zahlreiche Schalke-Fans über die Dortmund-Schmach in Kiel. Da konnte man für einige Momente beiseiteschieben, dass man selbst derzeit nur noch zweitklassig ist.

Borussia Dortmund schwer angeschlagen

Dass mit Becker letztlich ein riesiger S04-Sympathisant großen Anteil an der BVB-Niederlage hatte, konnte die Borussia gerade noch gebrauchen. Nach der zweiten Pleite in 2025 ist die Stimmung angespannt wie lange nicht. Dortmund taumelt zusehends ins Mittelmaß der Bundesliga.