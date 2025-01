Borussia Dortmund: Flirt ist heiß begehrt – zieht der BVB den Kürzeren?

Egal wie kalt es draußen ist, in der Gerüchteküche brodelt es im Winter gewohnt warm. Besonders bei Borussia Dortmund gibt es in diesem Jahr eine Vielzahl an Gerüchten. Kein Wunder, immerhin braucht der BVB dringend Verstärkung, damit die Saison nicht in einem totalen Desaster endet.

Und so sind einige Namen im Umlauf. Auch nach einem gewissen Yeremay Hernandez soll Borussia Dortmund die Fühler ausgestreckt haben. Jetzt aber kommt neues ans Licht. Ein Transfer könnte für den BVB richtig schwierig werden.

Borussia Dortmund: Flirt macht auf sich aufmerksam

In dieser Saison ist ihm wohl endgültig der Durchbruch gelungen. Hernandez mischt als einer der wenigen Lichtblicke von Deportivo La Coruna die zweite spanische Liga auf. In 18 Spielen konnte der Flügelflitzer bereits acht Treffer erzielen und drei weitere vorbereiten. Keine schlechten Statistiken bei einem Verein, der gegen den Abstieg kämpft.

Und so berichtete das spanische Portal „Fichajes“ jüngst von einem Interesse der Dortmunder an Hernandez. Ein Grund: Auch wenn der Vertrag des Spaniers bis 2030 datiert ist, soll er eine Ausstiegsklausel von rund 20 Millionen Euro hatten. Einen jungen Spieler für knapp 20 Millionen von einem abstiegsbedrohten Zweitligisten holen? Hat für Borussia Dortmund ja schon einmal ganz gut geklappt, nicht wahr, Herr Bellingham?

Konkurrenz immer größer

Einzig: Es gibt gleich zwei Faktoren, die einen Transfer unwahrscheinlich machen. Zum einen wäre da (mal wieder) eine große Konkurrenz aus Europa. So werden auch Arsenal London, Inter Mailand, Real Madrid, Bayern München, Chelsea London, Manchester United und Newcastle United als Interessenten genannt – logisch.

Sollte auch nur einer dieser Vereine wirklich Ernst machen, hätte der BVB gegen die Kaufkraft, insbesondere aus der Premier League kaum eine Chance. Zudem bleibt offen, was die Dortmunder eigentlich mit noch einem Flügelspieler wollen. Wenn es eine Position im Kader gibt, die ausreichend besetzt ist, dann diese.