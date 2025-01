Borussia Dortmund: Ehrliches Geständnis! Ex-Juwel spricht offen über geplatzten BVB-Traum

Die Nachwuchsarbeit von Borussia Dortmund ist berüchtigt. Zahlreiche Juwelen reiften im Ruhrgebiet zu Top-Stars. Auf der Liste stehen Spieler wie Robert Lewandowski, Jadon Sancho, Jude Bellingham oder Erling Haaland. Mit Jamie Gittens schickt sich der nächste Spieler an, in Zukunft für sehr viel Geld zu wechseln.

Wie unterschiedlich die Karrieren von Jugendspielern verlaufen können, zeigt das Beispiel eines ehemaligen U19-Teamkollegen von Gittens. Colin Kleine-Bekel war in der Dortmunder A-Jugend unersetzlich. Bei den Profis von Borussia Dortmund reichte es für ihn aber nie. Woran das lag, erklärt er schonungslos offen im Interview mit DER WESTEN.

Borussia Dortmund: Erfolg mit der U19

Am 29. Mai 2022 waren sie endlich am Ziel. Nachdem sich Dortmunds damalige U19 zu einem 2:1 über Hertha BSC Berlin gekämpft hatte, durften sie endlich die A-Jugend-Meisterschaft bejubeln. Zum damaligen Kader gehörten neben Jamie Gittens und Kleine-Bekel beispielsweise auch Nnamdi Collins oder Tom Rothe.

Während Gittens beim BVB seither durchstartet, war es für Kleine-Bekel der letzte Auftritt in Schwarz-Gelb. Er wechselte anschließend zu Holstein Kiel, wo er nach einem Jahr in der zweiten Mannschaft zum Stammspieler bei den Profis aufstieg. Als solcher hatte er einen gewichtigen Anteil am ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte.

Offenes Geständnis

Doch warum war der Schritt nach Kiel nötig, um im Profibereich Fuß zu fassen? Das hat einen einfachen Grund, wie Kleine-Bekel im Gespräch mit unserer Redaktion enthüllt. „Am Ende ist das simpel. Ich war mit 18 oder 19 Jahren für die erste Mannschaft des BVB einfach nicht gut genug, so ehrlich muss ich sein“, sagt der Innenverteidiger offen.

Er berichtet von einem Profi-Trainingslager unter dem damaligen Cheftrainer Marco Rose, bei dem er dabei sein durfte. Im Sommer 2021 in Bad Ragaz war das. „Das war eine unfassbar coole Erfahrung“, meint Kleine-Bekel, der damals auch ein Testspiel mitmachen durfte.

„In der Woche habe ich aber trotzdem gemerkt“, so der heutige Kiel-Profi, „dass die Jungs, die da gespielt haben, schon noch auf einem ganz schönen Level kicken, wo ich zu dem Zeitpunkt halt auch einfach noch nicht war.“

Kleine-Bekel verpasst Duell mit Borussia Dortmund

Am 17. Spieltag treffen Holstein Kiel und Borussia Dortmund erstmals in der Bundesliga aufeinander. Kleine-Bekel wird das Spiel allerdings verpassen – er befindet sich nach einem Kreuzbandriss noch immer in der Reha. Wie sein Gesundheitszustand ist, wie er die Partie verfolgt und was er über seine Zeit beim BVB zu sagen hat, liest du am Montag im kompletten Interview bei DER WESTEN.