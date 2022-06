Borussia Dortmund: Fans in heller Aufregung – Paukenschlag beim BVB

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Jetzt geht es bei Borussia Dortmund offenbar ganz schnell. Am Mittwochmorgen (22. Juni) versetzte die Nachricht, der BVB habe sich mit Sturmstar Sebastien Haller auf einen Vertrag geeinigt in helle Aufregung.

Damit wäre der Nachfolger für den abgewanderten Erling Haaland gefunden. Die offizielle Bestätigung von Borussia Dortmund wird noch in dieser Woche erwartet.

Borussia Dortmund: Die Zahlen zum Haller-Deal

Wenn Borussia Dortmund am 27. Juni in die Sommervorbereitung startet, dürfte Haller bereits mit an Board sein. Wie „Sky“ und „Sport 1“ übereinstimmend berichten, haben sich Verein und Spieler auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Demnach bezahle der BVB eine Ablöse von 31 Millionen Euro an Ajax Amsterdam, auf die weitere vier Millionen an Boni kommen können. In Dortmund soll Haller einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der 28-Jährige, der derzeit in seiner Heimat an der Elfenbeinküste verweilt, wird in Kürze zum Medizincheck erwartet.

Borussia Dortmund findet Offensiv-Puzzlestück

Damit dürfte Borussia Dortmund sein Offensiv-Puzzle vervollständigt haben. Der Wechsel von Karim Adeyemi steht bereits seit Wochen fest. Dass der junge Nationalspieler Haaland aber nicht allein ersetzen kann, war allen klar.

Haller steht kurz vor der Unterschrift beim BVB. Foto: IMAGO/Sven Simon

Daher suchten die Verantwortlichen einen Spieler, der als Spielertyp eher dem Norweger entspricht. Diesen hat man ich Haller gefunden. Mit 21 Treffern in 31 Ligaspielen machte er vergangene Saison bei Amsterdam auf sich aufmerksam. In der Champions League traf er elf Mal.

So reagieren die Fans von Borussia Dortmund

Die ausgedehnte Shoppingtour der Dortmunder – neben Haller und Adeyemi kommen auch Niklas Süle, Salih Özcan und Nico Schlotterbeck – nährt die Hoffnungen der Fans auf einen Angriff auf die Bayern. Nach zehn Jahren der Dominanz soll der Rekordmeister vom Thron gestoßen werden.

Vor Saisonstart sind die Fans euphorisch. „Unfassbar gutes Transferfenster auch vom BVB bisher“, schreibt ein Fan auf Twitter. „Einfach mal kurz vor Trainingsstart mit Haller einen internationalen Top-Stürmer verpflichten, nachdem er bereits Süle, Schlotterbeck, Adeyemi, Özcan, Meyer und Braaf geholt hat. Kehl rockt mal so richtig“, meint ein anderer. (mh)