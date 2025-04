Borussia Dortmund: Nächster Schlotterbeck-Schock – BVB-Star fehlt noch länger als befürchtet

Dieser Schock zog allen Borussen den Boden unter den Füßen weg. Nico Schlotterbeck hat sich den Meniskus gerissen und fällt lange aus. Ein bitterer Schlag für Borussia Dortmund und für den Star persönlich.

Nun wird das ganze Ausmaß der schweren Verletzung deutlich. Am Tag nach der Verkündung spricht Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl Klartext über den Schock. Dabei wird klar: Die Ausfallzeit ist noch länger, als die meisten es befürchtet haben.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck für Monate raus

Dass man nach einem Meniskusriss länger pausieren muss, dürfte jeder wissen, der sich intensiver mit Leistungssport auseinandersetzt. Die Verletzung aber kennt verschiedene Ausmaße. Läuft es gut, kann man mit einer konservativen Behandlung innerhalb von zwei Monaten wieder trainieren. Schwerere Fälle müssen dagegen operiert werden und fordern eine deutlich längere Auszeit.

Nico Schlotterbeck ist so ein schwererer Fall. Das machte der BVB-Star bereits in seinem persönlichen Statement nach dem Meniskus-Schock klar. „Die Reha wird mehrere Monate in Anspruch nehmen“, teilte er mit. Noch deutlicher wurde nun Sebastian Kehl. Er stellt klar: Beim Verteidiger ist praktisch der „Worst Case“ eingetreten.

Comeback erst im Laufe der nächsten Saison

„Es ist alles sehr schnell gegangen“, sagte der Sportdirektor am Dienstag vor dem Abflug von Borussia Dortmund zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona (Mittwoch, 21 Uhr). „Nico wurde am Montagabend operiert und wird uns mehrere Monate fehlen. Circa ein halbes Jahr, das ist die aktuelle Prognose.“

Die bewegt sich damit am oberen Ende möglicher Ausfallzeiten bei einem Heilungsverlauf ohne Komplikationen. Das bedeutet: Aus für die restliche Saison, aus für die Klub-WM, Aus für die Sommer-Vorbereitung und auch für den Start in die Spielzeit 2025/26.

