Borussia Dortmund in Schockstarre! Hiobsbotschaft trifft BVB ins Mark

Nach den beiden Siegen gegen Mainz (3:1) und Freiburg (4:1) schien die BVB-Welt wieder ein Stückchen mehr in Ordnung zu sein. Die Euphorie ob einer möglichen Europapokal-Qualifikation am Ende der Saison war zurück bei Borussia Dortmund, die Vorfreude auf den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona enorm.

Doch inmitten dieses Aufschwungs muss Borussia Dortmund nun eine absolute Horror-Nachricht hinnehmen: Nico Schlotterbeck hat sich schwer verletzt und wird dem BVB in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz helfen können!

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Verletzung schockt Schwarz-Gelb!

Diese Nachricht trifft den BVB so richtig! Wie der Revierklub am Montag (07. April) verkündet hat, hat sich Schlotterbeck schwer verletzt. Demnach hat sich der deutsche Nationalspieler einen Meniskusriss zugezogen und wird auf unbestimmte Zeit fehlen – was ein Schock für Schwarz-Gelb!

„Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und bekommt von uns auf dem Weg zurück die maximale Unterstützung“, so BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Statement des Revierklubs.

Diese Verletzung ist ein ganz harter Schlag für den BVB, war Schlotterbeck in der laufenden Saison doch einer der ganz wenigen Spieler, die konstant starke Leistungen abgeliefert haben. Er avancierte mehr und mehr zum absoluten Leader und Erfolgsgaranten für Schwarz-Gelb. Jetzt muss der BVB wohl einige Monate ohne ihn auskommen.

BVB-Sorgen reißen nicht ab

Das Verletzungspech des BVB in dieser Saison nimmt kein Ende. Immer wieder muss Schwarz-Gelb eine bittere Verletzung eines wichtigen Akteurs hinnehmen. Felix Nmecha ist gerade erst zurück, ebenso wie Carney Chukwuemeka. Marcel Sabitzer hingegen fehlt noch immer wegen einer Knieverletzung. Etliche weitere Stars haben in dieser Saison bereits verletzungsbedingt gefehlt.

Es ist und bleibt eine Seuchensaison für den BVB – in vielerlei Hinsicht. Das Saisonaus für Schlotterbeck ist wohl der Höhepunkt der vielen schlechten Nachrichten in den vergangenen Wochen und Monaten. Mit seiner Verletzung wird er dem BVB wohl auch bei der Klub-WM, die Mitte Juni beginnt, fehlen. Ganz, ganz bitter für den Innenverteidiger und den BVB!