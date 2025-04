Borussia Dortmund: Fans reiben sich vor Verwunderung die Augen! Hammer auf einmal ganz nah

Borussia Dortmund kann ja doch noch zaubern! Beim 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg gelingt der zweite klare Sieg in Folge. Der BVB ist in der Bundesliga plötzlich wieder dick im Geschäft.

Lange Zeit sah es so aus, als müsste Borussia Dortmund in der kommenden Saison sogar gänzlich ohne das internationale Geschäft auskommen. Die Situation in der Bundesliga hat sich allerdings dramatisch gewandelt.

Borussia Dortmund wittert wieder Chancen

Früh fuhr der Meisterzug in dieser Saison ab, dann auch der Vizemeisterzug. Stück für Stück musste der BVB seine Ziele nach unten korrigieren. Erst sollte Nuri Sahin die Champions-League-Qualifikation klarmachen, dann wenigstens noch Sichtkontakt zu dieser haben. Doch Dortmund stürzte immer weiter ab, der Trainer musste gehen. Auch unter Niko Kovac sah es lange nicht rosig aus.

Zwischenzeitlich grüßte man von einem enttäuschenden elften Platz. Zwischen Borussia Dortmund und der Königsklasse lagen viele Punkte und Vereine. Nach den beiden Siegen gegen Mainz und Freiburg hat sich die Stimmung aufgehellt.

Der BVB ist auf Platz acht gesprungen, liegt nur noch drei Punkte hinter der Conference League, vier hinter der Europa League, fünf hinter der Champions League. Mit noch sechs zu absolvierenden Spielen ist alles möglich.

Konkurrenz patzt am laufenden Band

Doch wie kann das sein? Die Antwort bringt ein Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen hat der BVB von den Vereinen der Plätze vier bis zwölf die zweitmeisten Punkte geholt. Nur Gladbach holte mit zehn Zählern noch einen mehr.

Das Ergebnis: Vereine wie Stuttgart oder Wolfsburg hat Dortmund schon wieder hinter sich gelassen. Einen SC Freiburg, der in diesen fünf Spielen nicht einmal gewonnen hat, hat man auch fast eingeholt. Stück für Stück arbeitet sich der BVB vor.

Noch vor wenigen Wochen hatten die Fans von Borussia Dortmund damit wohl nicht mehr gerechnet. Jetzt bietet sich die Chance, diese insgesamt dennoch enttäuschende Saison doch noch zu retten.