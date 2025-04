Borussia Dortmund: Fans in Angst – spielt ER nie wieder für den BVB?

Er gehört zu den besten und beliebtesten Spielern bei Borussia Dortmund – und er könnte nie wieder ein Spiel für den BVB machen. Nach einer Hiobsbotschaft haben viele Fans Sorge um die gemeinsame Zukunft mit Nico Schlotterbeck.

Mit einem Meniskusriss ist die Saison für den Innenverteidiger gelaufen. Ob er über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt, ist noch unklar. Ausschließen wollte er einen Wechsel bislang nämlich nicht. Kommt es dazu, wird das 3:1 gegen Mainz sein letztes in Schwarzgelb gewesen sein.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck nie mehr in Schwarzgelb?

Er lässt sein Herz auf dem Platz, ist bekannt für seine irren Grätschen und spektakulären Abwehr-Aktionen. In seinem dritten Jahr beim BVB ist Nico Schlotterbeck endgültig zum Liebling der Fans gereift – und auch sportlich zu einer tragende Säule der Kovac-Elf. Entsprechend heftig trifft den Klub nun die Hiobsbotschaft: Der 25-Jährige fällt für den Rest der Saison aus.

Am Samstag fehlte er beim 4:1 in Freiburg noch gelbgesperrt, zwei Tage später folgte der Schock: Beim Abwehrmann wurde ein Meniskusriss diagnostiziert. Je nach Schwere und Heilungsverlauf bedeutet das einen Ausfall von mindestens zwei bis zu sechs Monaten. Das lässt nicht nur die Hoffnungen auf einen Schlussspurt in die Champions League rapide schwinden (hier mehr).

Vor Comeback schon weg?

So mancher Fan befürchtet, Schlotterbeck sogar nie wieder für den BVB spielen zu sehen. In Bundesliga, Champions League und auch Klub-WM wird er Schwarzgelb fehlen. Bis letzteres Turnier vorbei ist, läuft der Transfersommer längst auf Hochtouren. Und dort wird es auch um den Dortmunder Verteidiger gehen.

Je nach Ausgang der Saison und Qualifikation für den internationalen Wettbewerb will „Schlotti“ auch seine persönliche Zukunft planen. Er gab zwar immer wieder zu Protokoll, sich in Dortmund wohlzufühlen und schloss auch einen Verbleib nicht aus. Einen Abgang im Sommer zieht er aber ebenfalls in Betracht. Sicher ist: Verlockende Angebote anderer Topklubs werden reinflattern. Schon jetzt sind mit PSG und Liverpool zwei Schwergewichte auf der Jagd nach dem BVB-Star.

Entscheidet er sich tatsächlich für einen Wechsel, hat er sein letztes Spiel für Borussia Dortmund bereits absolviert. Vor Meniskus-Schock und Gelbsperre stand er beim 3:1 gegen Mainz 90 Minuten auf dem Platz, legte mit messerscharfen Ecken zwei Tore auf und wurde ein Matchwinner des Spiels.