Borussia Dortmund: Schockwellen erschüttern BVB – Fans befürchten das Schlimmste

Es war die Nachricht, die niemand bei Borussia Dortmund gebrauchen konnte. Gerade war wieder etwas Optimismus und Hoffnung aufgekeimt, da sorgte die schwere Verletzung von Nico Schlotterbeck für lähmendes Entsetzen.

Der mit Abstand wichtigste und konstanteste Spieler wird Borussia Dortmund bis Saisonende fehlen, auch bei der Klub-WM und womöglich gar über den Sommer hinaus. Die Hiobsbotschaft sorgte bei vielen Fans direkt für ganz düstere Befürchtungen.

Borussia Dortmund: Fans unter Schock

Festspiele gegen Barcelona im Champions-League-Viertelfinale, dazu Siege gegen Mainz (3:1) und Freiburg (4:1) – in einer bitteren Saison hatten die BVB-Fans zuletzt endlich etwas Grund zur Freude. Die Rettung der Albtraum-Spielzeit über die erneute Königsklassen-Qualifikation, sie schien plötzlich doch wieder möglich. Doch nun folgte der brutale Niederschlag.

Am Montag verkündete Schwarzgelb das Saisonaus seines wichtigsten Spielers. Nico Schlotterbeck hat sich den Meniskus gerissen und wird bis tief in den Sommer ausfallen (hier die Details). Weder in der Bundesliga, noch in der Champions League und auch nicht bei der neuen Klub-WM wird der Verteidiger spielen können. Eine Hiobsbotschaft, wie man sie sich in Dortmund schlimmer kaum hätte ausmalen können.

„Weg mit der ganzen Hoffnung“

Das hat Konsequenzen – auch auf die Stimmungslage bei der Borussia. Die gerade leicht aufgekeimte Hoffnung auf ein versöhnliches Saisonende ist bei vielen mit einem Schlag gestorben. Ein Schlussspurt in die Königsklasse ist für die meisten ohne Schlotterbeck ausgeschlossen. Das zeigten die ersten Reaktionen auf die Schockmeldung ganz deutlich:

„Saison beendet. Ich heule.“

„Das wars komplett. Er ist unser mit Abstand wichtigster Spieler.“

„Weg mit der ganzen Hoffnung.“

„Die Stimmung um die Mannschaft ist erst gerade wieder gut geworden, meine Güte.“

„Es ist vorbei.“

„Mein letzter Rest Hoffnung für die Saison hat meinen Körper soeben verlassen.“

Das größte Problem von Borussia Dortmund: Ausgerechnet ohne Nico Schlotterbeck muss der BVB den Rückstand nun gegen die ganz dicken Brocken aufholen. Man muss noch nach München und nach Leverkusen, auch Wolfsburg auswärts und Gladbach daheim sind alles andere als Selbstläufer.