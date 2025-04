Borussia Dortmund droht der blanke Albtraum – Kovac deutet es an

Borussia Dortmund will und muss endlich eine Serie starten. In der Bundesliga droht man nach einer schwierigen Saison, gänzlich ohne internationales Geschäft auszugehen. Gegen Mainz konnte man ein Ausrufezeichen setzen, gegen Freiburg soll das nächste folgen.

Doch kaum sieht es beim BVB mal etwas positiver aus, muss Trainer Niko Kovac schon wieder schlechte Nachrichten überbringen. Bei Borussia Dortmund droht erneut der Ausfall eines Trios!

Borussia Dortmund in akuter Abwehr-Not

Bereits seit letzter Woche steht fest, dass mit Nico Schlotterbeck ein wichtiger Akteur fehlen wird. Der Innenverteidiger sah seine fünfte Gelbe Karte, muss damit ein Spiel aussetzen. An sich kein Problem. Denn selbst in einer Dreierkette hätte Kovac mit Niklas Süle und Ramy Bensebaini Ersatz parat. Doch es kommt, wie es kommen muss.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Freiburg überbringt der Coach die schlechte Nachricht. Nicht nur Niklas Süle, auch Kapitän Emre Can wackelt vor dem Spieltag. Süle habe gegen Mainz einen schmerzhaften Zusammenprall gehabt und ein Hämatom am Beckenkamm davongetragen. Seither habe er nicht mehr mit der Mannschaft von Borussia Dortmund trainiert. Man müsse sehen, ob Süle am Freitag trainieren könne, um gegen Freiburg eine Option zu sein.

Gleiches gelte für Emre Can. Auch der Kapitän stand laut Kovac in dieser Woche noch nicht auf dem Trainingsplatz. Bei ihm sprach der Trainer nur von Problemen mit den Adduktoren, die einen Einsatz derzeit fraglich machen. Damit stünde nur noch Waldemar Anton als etatmäßiger Innenverteidiger zur Verfügung.

Guirassy wackelt weiterhin

Und auch im Angriff sorgt Serhou Guirassy derzeit für Sorgenfalten. Der Stürmer war angeschlagen aus der Nationalmannschaft zurückgekehrt, hatte schon gegen Mainz nicht spielen können. Auch gegen Freiburg wird es demnach eng. Wie bei Süle und Can gilt: noch kein Training in dieser Woche.

Borussia Dortmund könnte also gleich ein Trio an Spielern zusätzlich abhanden gehen. Zusätzlich fehlt auch der gesperrte Yan Couto, hier steht aber immerhin Daniel Svensson parat. Zudem kündigte Kovac an, dass Felix Nmecha höchstwahrscheinlich wieder zum Kader gehören wird.