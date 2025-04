Borussia Dortmund in Alarmbereitschaft: Schlotterbeck-Aussagen sorgen für Aufsehen

Er ist bei Borussia Dortmund aktuell der Mann der Stunde: Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger bringt als einer der wenigen Spieler stets seine Leistung und glänzte zuletzt auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Kein Wunder also, dass die Interessenten-Liste immer länger wird. Borussia Dortmund würde den Abwehr-Star gerne langfristig behalten. Doch es gibt ein großes Problem, worüber auch Schlotterbeck offen spricht.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Abschied im Sommer?

Die starken Leistungen der vergangenen Monate konnte Nico Schlotterbeck zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Mainz krönen. Zwei Ecken des Abwehrspielers von Borussia Dortmund führten zu zwei Toren. Durch die drei wichtigen Punkte darf der BVB weiter vom internationalen Geschäft träumen. Das wäre auch für die Zukunft des Innenverteidigers wichtig.

„Ich bin echt froh, hier zu sein, und weiß, was es bedeutet, für diesen Klub zu spielen. Der erste Ansprechpartner wird auch der BVB bleiben“, betont Schlotterbeck bei „Sky“ und fügte hinzu: „Wir werden uns im Sommer zusammensetzen. Die Verantwortlichen, ich und meine Familie. Und dann werden wir den Plan für die kommenden Jahre durchsprechen und hoffen, dass wir da was Gutes hinbekommen.“

Der 25-Jährige hat bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2027. Ob er auch in den kommenden Jahren für die Schwarzgelben auflaufen wird, hängt von der Qualifikation für den Europapokal ab. Derzeit sieht es für den BVB nämlich alles andere als gut aus. Als Tabellenzehnter geht der Revierklub in den Saisonendspurt.

„Es macht viel aus“

Auch Schlotterbeck macht unmissverständlich klar, wie wichtig es ist, an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. „Es macht viel aus, mit einem Verein international zu spielen, vor allem ist es zu einer gewissen Gewohnheit geworden“, so der Star von Borussia Dortmund: „Ich will gerne international spielen, am liebsten mit dem BVB!“

Klappt dies nicht, ist es gut möglich, dass im Sommer der Abschied erfolgt. In den vergangenen Wochen haben immer mehr Top-Klubs Schlotterbeck ins Visier genommen. Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool gehören zu den größten Interessenten. 70 Millionen Euro soll der BVB für ihn verlangen.

Bis zum Saisonende wird es also spannend. Sieben Spieltage vor dem Ende beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Plätze sieben Zähler. Auf die Europa-League-Ränge sind es fünf Punkte.