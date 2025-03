BVB – Mainz: Moritz Jenz packt aus – „Liegt uns einfach mehr“

Sobald der BVB an Mainz denkt, kommen bittere Erinnerungen hoch: In den vergangenen vier Duellen sind die 05er fast schon zu einem Angstgegner für Borussia Dortmund geworden.

Vor allem die verlorene Meisterschaft 2023 werden die BVB-Anhänger wohl nicht mehr so schnell vergessen, als am letzten Spieltag ein 2:2-Unentschieden gegen Mainz den sicher geglaubten Titel verhinderte. Was ist das Geheimnis, weshalb die Mainzer die Dortmunder zuletzt immer wieder ärgern konnten? FSV-Profi Moritz Jenz packt vor dem Spiel im Interview mit DER WESTEN aus.

BVB – Mainz: Neuer Angstgegner für Dortmund?

Nach dem 2:2-Remis konnte der BVB kein Spiel mehr gegen Mainz gewinnen. Es folgten ein 1:1-Unentschieden und zwei Niederlagen (0:3 und 1:3). Folgt jetzt die dritte Pleite in Folge für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gegen die Rheinhessen? Moritz Jenz erklärt, warum das Überraschungsteam der Bundesliga gegen die großen Teams besser spielt.

„Es liegt uns einfach mehr, wenn unsere Gegner das Spiel manchen, kontrolliert von hinten herausspielen wollen. Wir sind eine Mannschaft, die gerne hoch presst und viel Energie ins Spiel bringt. Wir müssen dasselbe machen wie immer: Eklig sein, die Zweikämpfe und zweiten Bälle gewinnen und dann schnell in die Offensive umschalten“, erklärt der Abwehrspieler der Mainzer gegenüber DER WESTEN.

Das ist Mainz in dieser Saison immer wieder gelungen, weshalb ein sensationeller dritter Platz in der Tabelle aktuell rausgesprungen ist. Die Mannschaft von Bo Henriksen, der vor dem Spiel zum Trainer des Jahres in Dänemark ausgezeichnet wurde, hat deshalb ein klares Ziel vor Augen: die Champions League.

Drei Punkte gegen Dortmund sollen her

„Für den Verein wäre es natürlich super, überhaupt wieder einmal international zu spielen. Das wäre ein Riesending für die Stadt und den Verein. Aber ich bin ganz ehrlich: Wenn wir die Chance bekommen, will ich auch in die Champions League“, betont der Mainz-Star. Drei Punkte gegen den BVB könnten die Königsklasse immer näher bringen. „Es wäre ein historischer Schritt für alle hier“, so Jenz weiter.

Auch wenn die Tabelle gerade etwas anderes sagt, warnt der von Wolfsburg ausgeliehene Jenz vor Borussia Dortmund. „Tolle Spieler, eine super Mannschaft, auch wenn sie es zuletzt schwer hatte. Es wird für uns ein hartes Spiel werden, niemand sollte den BVB unterschätzen“, erklärt der 25-Jährige. Schließlich wird der Revierklub ebenfalls heiß sein, „weil sie ihre letzte Chance nutzen wollen, noch in die obere Tabellenregion zu kommen. Wir wollen uns hingegen oben festsetzen und unsere Chance nutzen, nächstes Jahr international zu spielen. Eine spannende Konstellation, das wird ein super Spiel, auf das ich mich richtig freue.“

