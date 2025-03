Borussia Dortmund – Mainz: Trainer-Hammer offiziell! Es hat sich angedeutet

In der Bundesliga herrscht in dieser Saison eine verkehrte Welt: Während Borussia Dortmund auf Platz elf herumdümpelt, ist Mainz 05 die große Sensation! Und nun treffen beide Mannschaften in der Rückrunde am Sonntag (30. März, 17.30 Uhr) aufeinander.

Einen großen Anteil an der Mega-Überraschung bei Mainz 05 hat auch Trainer Bo Henriksen. Vor der Partie bei Borussia Dortmund wurde ihm jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil, die aufgrund der starken Ergebnisse zu erwarten war.

Borussia Dortmund – Mainz 05: Henriksen-Hammer offiziell!

In der gesamten Saison enttäuscht der BVB in der Bundesliga und hinkt den Erwartungen deutlich hinterher. Kein Wunder also, dass Nuri Sahin zu Beginn des Jahres entlassen wurde. Dafür hat Niko Kovac übernommen, aber bislang auch nicht ganz überzeugen können. Ganz anders läuft es beim nächsten Gegner Mainz 05.

Bo Henriksen hatte die Mainzer in der vergangenen Saison aus dem Abstiegskampf geholt und den Klassenerhalt geschafft. Mittlerweile stehen die 05er auf einem überragenden dritten Platz und träumen von der Champions League, die für die kommende Saison definitiv möglich ist.

Die bislang größte Überraschung der Bundesliga hat auch in Henriksens Heimat für Aufsehen gesorgt. Der 50-Jährige ist durch die starke Arbeit nun erstmals in seinem Heimatland zum besten Coach gewählt worden. Henriksen erhielt die Auszeichnung als Dänemarks „Trainer des Jahres“.

„Sehr, sehr dankbar, Trainer des Jahres zu sein“

In einer Mitteilung des dänischen Verbands zeigte sich der Mainz-Trainer erfreut und erklärte, dass er „sehr, sehr dankbar“ sei, zum „Trainer des Jahres“ gewählt worden zu sein. Die letzten 20 Jahre beschreibt er als „wilde und lustige Reise“. Zu den Zielen in seinem Leben zähle es, sich einen Namen zu machen, ein paar Spiele zu gewinnen und den Menschen um sich herum Erfahrungen zu vermitteln. Mit Sicherheit wird es ein weiteres Ziel sein, am Sonntag gegen Borussia Dortmund zu gewinnen. Mit drei Punkten würden die Mainzer nämlich einen weiteren großen Schritt Richtung Champions League machen.

Die Wahl zum Trainer des Jahres erfolgt durch die Stimmen von Trainerinnen und Trainern der höchsten dänischen Frauen- und Männerligen sowie von dänischen Übungsleiterinnen und -leitern im Ausland.