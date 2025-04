Nico Schlotterbeck: Emotionale Botschaft! Seine Worte sind für jeden BVB-Fan ein Stich ins Herz

Es ging für den BVB gerade erst wieder ein wenig bergauf, da folgte die Horror-Meldung: Nico Schlotterbeck hat sich im Training am Sonntag (6. April) den Meniskus im linken Knie gerissen und wird Schwarz-Gelb in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein ganz dicker Schlag für alle Schwarz-Gelben!

Am schwersten wiegt diese Diagnose selbstverständlich für Nico Schlotterbeck selbst. Jetzt äußert sich der Innenverteidiger des BVB über Instagram selbst zu seiner Verletzung. Seine Worte sind für jeden Borussen wohl ein Stich ins Herz.

Nico Schlotterbeck meldet sich nach Verletzung zu Wort

Meniskusriss im linken Knie – so lautete die Diagnose für Schlotterbeck. Der BVB-Star wird in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen, seine genaue Ausfallzeit ist noch nicht bekannt. Es soll laut mehreren Medienberichten noch nicht klar sein, ob eine Operation nötig oder er konservativ behandelt werden kann.

Fakt ist: Er wird Schwarz-Gelb fehlen. Für mehrere Monate und in der entscheidenden Phase der laufenden Saison. Sein Ausfall ist ein ganz heftiger Schlag für den BVB. „Hallo liebe Fans, ich muss euch leider mitteilen, dass die Reha nach meiner Knieverletzung mehrere Monate in Anspruch nehmen wird“, schrieb der BVB-Profi bei Instagram. „Diese Nachricht fällt mir unfassbar schwer zu schreiben, vor allem, weil ich weiß, wie viel euch mein Spiel bedeutet und wie sehr ihr mich unterstützt“, fügte er an.

Der Defensiv-Akteur sieht sich vor einer „langen und herausfordernden Reise“, sei aber „fest entschlossen, alles zu tun, um wieder topfit zu werden“. Bei diesen Zeilen dürfte jeder BVB-Fan einen Kloß im Hals bekommen.

Schlotterbeck kündigt Rückzug an

Für eine optimale Reha, an dessen Ende er wieder topfit sein möchte, geht er einen drastischen Schritt. „In dieser Zeit werde ich mich auch aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückziehen, um mich voll und ganz auf meine Genesung zu konzentrieren – und vor allem, weil ich es für mich und meinen Kopf brauche“, kündigte Schlotterbeck an.

In diesen Zeilen zeigt sich, wie hart ihn diese Verletzung trifft und wie stark er sich nun darauf fokussieren möchte, schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Fakt ist: Bis dahin dürfte es ein langer, steiniger und schmerzvoller Weg werden.