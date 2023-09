Borussia Dortmund: Knoten endlich geplatzt? Bei DIESEM Anblick atmen alle BVB-Fans auf

Jubel im Stadion, Applaus nach Abpfiff, Sprechchöre für den Trainer – all das wünscht man sich auch bei Borussia Dortmund wieder. Ausgerechnet der kriselnden Nationalmannschaft gelang dies am Dienstagabend im BVB-Wohnzimmer. Für manch einen Dortmunder Fan ein bitterer Anblick.

Nur wenige Tage nach dem 1:4-Debakel gegen Japan zeigte sich die DFB-Elf gegen Frankreich unter Rudi Völler stark verbessert. Der Knoten, so wirkte es, ist nach zahlreichen Misserfolgen endlich geplatzt. Das freut auch Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Wichtiger Kopf-Erfolg

Zwei Dortmunder Stammspieler standen für die Nationalmannschaft gegen Frankreich in der Startelf. Niklas Süle agierte neben Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung sicher und fiel durch einige gute Ballverteilungen auf.

Im Mittelfeld begann Emre Can. Der BVB-Kapitän, der wegen seiner Leistungen in Dortmund zuletzt in der Kritik stand, warf sich voller Elan in die Zweikämpfe. Seine Grätschen wurden mit Applaus von den Rängen bedacht. Das 1:0 leitete er nach einer Balleroberung mit ein. Und auch Julian Brandt kam Mitte der zweiten Hälfte zum Einsatz und durfte wirbeln.

Mit dem 2:1-Sieg sackten die Spieler am Ende des Tages eine gewaltige Portion Selbstvertrauen ein. Ein Erfolg gegen den Vizeweltmeister – das ist ein Zeichen. Bei Borussia Dortmund hofft man nun, dass sich der Mentalitäts-Boost bemerkbar macht.

Schafft Dortmund die Wende?

Denn ähnlich wie bis zum Frankreich-Duell beim DFB, liegt auch beim BVB einiges im Argen. Der schwache Saisonstart wiegt schwer. Nach dem Heidenheim-Spiel gab es ein donnerndes Pfeifkonzert von den Rängen. Umso spannender wird zu sehen sein, wie sich die Mannschaft von Edin Terzic in Freiburg präsentiert.

Große Hoffnungen liegen jetzt natürlich auf der DFB-Achse, dass sie beflügelt ins Mannschaftstraining zurückkehren. Das gilt auch für Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha, auch wenn sie gegen Frankreich nicht zum Einsatz kamen. Eins ist klar: Wäre auch dieses Spiel verloren gegangen, wären alle niedergeschlagen zum BVB zurückgekommen.

Borussia Dortmund: Bitterer Fehlstart

Ein Sieg im Breisgau ist jedenfalls Pflicht. Nach drei Spieltagen stehen die Schwarz-Gelben mit gerade mal fünf Zählern da. Besonders die schwachen Auftritte gegen Heidenheim und Bochum sorgten für Stirnrunzeln.