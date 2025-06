Borussia Mönchengladbach: Neuzugang offiziell! Fohlen schnappen bei Konkurrenz zu

Bei Borussia Mönchengladbach laufen die Planungen für die neue Saison 2025/26 schon auf Hochtouren. Die Fohlen werden schon bald die ersten Neuzugänge für die Profimannschaft vorstellen.

Für die Jugend wird aber auch gesorgt. So hat Borussia Mönchengladbach nun ein Top-Talent für die U19 holen verpflichtet. Er kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Borussia Mönchengladbach verpflichtet Top-Talent

Mehrere Spieler wurden bereits bei der U19 von Borussia Mönchengladbach verabschiedet, werden den Verein entweder verlassen oder in der U23 in der Regionalliga West auflaufen. Mit Mittelstürmer Kaan Firat kommt nun ein Youngster, der für die A-Junioren auf Torejagd gehen wird. Der Youngster kommt vom VfL Bochum an den Niederrhein.

Firat erzielte in der abgelaufenen Saison elf Tore und bereitete einen Treffer vor. Mit dem Neuzugang will die Gladbacher U19 wieder eine starke Meisterschaft spielen und um den Titel kämpfen. In der abgelaufenen Saison war für die Fohlen schon im Achtelfinale Schluss. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kirch verlor dabei gegen Werder Bremen auf bittere Art und Weise im Elfmeterschießen.

„Freuen uns, dass er sich für Borussia entschieden“

Mit Firat ist jetzt jedenfalls ein Top-Talent da, der bei Borussia Mönchengladbach dafür sorgen könnte, dass es noch weitergeht und vielleicht sogar bis ins Finale der Nachwuchsliga. Dementsprechend ist die Freude über die Verpflichtung groß.

„Kaan ist ein großgewachsener Stürmer, der in der U17-Nachwuchsliga seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns daher sehr, dass er sich für Borussia entschieden hat“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller über die Verpflichtung des 1,92 Meter großen Angreifers.

Bei den Jungfohlen ersetzt Firat übrigens Winsley Boteli. Der Schweizer wird ab der kommenden Spielzeit in der U23 auf Torejagd gehen. Dort wurde er schon in der vergangenen Saison immer wieder eingesetzt. Aktuell steht jedoch noch nicht fest, ob Boteli überhaupt in Gladbach bleibt. Der 18-Jährige könnte den Verein nämlich verlassen.