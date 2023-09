Borussia Dortmund: Fans staunen – sorgt ER für den Umschwung?

Die Fans von Borussia Dortmund sind in dieser Saison von ihren Stars noch nicht gerade verwöhnt worden. Zum Auftakt gab es drei schwache Auftritte gegen den 1. FC Köln (1:0), den VfL Bochum (1:1) und den FC Heidenheim (2:2).

Bei Borussia Dortmund hakt es an allen Ecken und Enden – auch die sonst so spielfreudige Offensive kommt noch nicht richtig in Tritt. Da trifft es sich gut, dass ein junger dribbelstarker Spieler nach seiner Verletzung wieder in Form zu kommen scheint. Die Rede ist von Jamie Bynoe-Gittens.

Borussia Dortmund: Bynoe-Gittens macht Fans Hoffnung

Nach zwei schweren Schulterverletzung innerhalb kurzer Zeit kehrte Bynoe-Gittens erst kurz vor Saisonstart bei Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining zurück. In den ersten drei Spielen saß er nur der Bank, durfte lediglich gegen den VfL Bochum für neun Minuten ran.

Jetzt aber könnte Bynoe-Gittens wieder eine ernsthafte Option für die Startelf werden. Dass er wieder topfit ist, zeigte er nun nämlich bei der Nationalmannschaft. Beim EM-Qualifikationsspiel der englischen U21-Nationalmannschaft gegen Luxemburg wurde Bynoe-Gittens in der 63. Minute eingewechselt. Sein Auftritt ließ die Fans staunen. Zahlreiche Ausschnitte teilten sie bei „X“ (vorher Twitter).

Nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung zog Bynoe-Gittens zum ersten Mal an, dribbelte gleich drei Gegenspieler aus, zog ab, traf aber nur das Außennetz. Wenig später spritzte der 19-Jährige wieder los, ließ einen Gegenspieler stehen und legte für Cole Palmer zum 3:0 auf.

Bynoe-Gittens machte einen topfitten, spritzigen Eindruck. Der Flügelstürmer scheint nach seiner langen Verletzungspause langsam wieder zu seiner alten Form zu finden. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis er auch bei Borussia Dortmund wieder auf der Außenbahn wirbelt. Diesen frischen Wind kann der BVB in der aktuellen Phase sehr gut gebrauchen.