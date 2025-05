Formel 1: Nächster Ausfall bei Mercedes! ER fehlt auch beim Imola-GP

Die einwöchige Pause in der Formel 1 ist vorbei, weiter geht es für Oscar Piastri, Max Verstappen und Co. beim Großen Preis von Italien in Imola. Dort werden alle Teams wieder versuchen, McLaren vom nächsten Sieg abzuhalten. Wer gut in dieser Saison unterwegs ist? Mercedes.

Allerdings müssen die Silberpfeile beim nächsten Formel-1-Rennen erneut auf einen wichtigen Mann verzichten: Wie schon beim Japan-GP wird Teamchef Toto Wolff erneut nicht vor Ort sein.

Formel 1: Mercedes ohne Wolff in Imola

Wenn George Russell und Rookie Kimi Antonelli an diesem Formel-1-Wochenende in Imola um wichtige Punkte und vielleicht sogar einen Sieg fahren werden, wird Toto Wolff nicht dabei sein.

Wie mehrere Medien berichten, wird der Teamchef dem Imola-GP aus persönlichen Gründen fernbleiben und damit nach Suzuka bereits das zweite Rennen in diesem Jahr verpassen.

Demnach wird Wolff an diesem Wochenende in den USA sein, um bei der Abschlussfeier seines älteren Sohnes dabei zu sein. Bradley Lord, der Teamrepräsentant von Mercedes, wird erneut als Ansprechpartner für das deutsche Team fungieren. Lord ist eine bekannte Figur im Fahrerlager, mit jahrzehntelanger Erfahrung und schon seit Jahren eine Stütze für Toto Wolff.

Weitere Rennen ohne Wolff

Aber dabei wird es nicht bleiben. Wolff wird vermutlich noch weitere Formel-1-Wochenenden in diesem Jahr auslassen. Noch ist nicht bekannt, welche restlichen Rennen das sein werden. Sein Ausfall ist ein deutlicher Verlust für Mercedes. Das zeigte sich auch in Japan.

In Suzuka war es neben dem Saudi-Arabien-GP schafften es die Mercedes-Piloten nicht, aufs Podium zu fahren. George Russell ist das bislang in allen Rennen gelungen. Der Brite zeigt eine starke Leistung in dieser Saison und wird nun auch in Imola hoffen, für eine Überraschung sorgen zu können, wie es Antonelli in Miami geschafft hat. Der junge Italiener holte sich in der Sprint-Qualifikation die Pole-Position. Generell wird es für Antonelli ein besonderes Rennen, da es in seinem Heimatland stattfindet.