Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: BVB-Flop kriegt spannendes Angebot

Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – die heiße Phase des Transfermarkts hat begonnen. Rund um Borussia Dortmund werden in diesem Sommer mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Auf Sportdirektor Sebastian Kehl wartet ein langer anstrengender Sommer und auf die BVB-Fans unzählige Transfergerüchte. Zentrale Aufgabe des Sportdirektors von Borussia Dortmund wird es sein, den Abgang des Mittelfeldspielers zu kompensieren.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund für eine die Hammer-Ablöse von über 100 Millionen Euro. Nach dem Verkauf kommen unzählige Transfergerüchte auf und mehrere Verpflichtungen werden folgen.

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Neuer Verein für Modeste?

Sonntag, 10. September: Borussia Dortmund und Anthony Modeste? Das war keine Erfolgsgeschichte. Nach nur einem Jahr war Schluss, seither sucht der Stürmer einen neuen Verein. Nun bestätigt er, dass ein spannendes Angebot reingeflattert ist. Hier die Infos.

Juve bleibt hartnäckig

Samstag, 9. September: Das Transferfenster ist dicht, doch Juve schielt weiter auf ein BVB-Talent. Der nächste Anlauf im Winter ist schon eingeplant. Um dieses Juwel geht es.

Wechsel fix

Donnerstag, 7. September, 06.36 Uhr: Um Mitternacht haben Anderlecht und der BVB den Wechsel von Thorgan Hazard verkündet. Warum der BVB dabei ein Risiko eingeht:

Abgang noch möglich

Mittwoch, 06. September, 11.55 Uhr: Zwar kann der BVB keine neuen Spieler mehr holen, allerdings könnten ein paar Ladenhüter noch in andere Länder gehen. So zum Beispiel auch Thorgan Hazard. Hier mehr erfahren.

Bella-Kotchap wechselt – nur nicht zum BVB

Sonntag, 03. September, 09.14 Uhr: Borussia Dortmund wollte neben Füllkrug eigentlich auch Armel Bella-Kotchap. Aus einem Transfer wurde nichts mehr. ABK ist allerdings trotzdem gewechselt, nur eben nicht zum BVB. Hier mehr dazu!

Deadline-Day

Freitag, 1. September, 7.15 Uhr: Guten Morgen am Deadline Day! Um 18 Uhr schließt das Transferfenster – und Borussia Dortmund hat nach dem Füllkrug-Coup noch einen Deal in der Pipeline. Wirds noch was mit Armel Bella-Kotchap? Die Zeit rennt…

Holt der BVB noch zwei Neuzugänge?

Donnerstag, 31. August, 12.13 Uhr: Am 1. September um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Holt der BVB bis dahin noch zwei neue Spieler? Hier alle Infos.

BVB-Star zu Liverpool?

15.04 Uhr: BVB-Fans aufgepasst! Jetzt hat es Ex-Trainer Jürgen Klopp offenbar auf einen Star von Borussia Dortmund abgesehen. Er könnte bei Liverpool Mo Salah ersetzen. Hier die Einzelheiten!

Nicht nur Poulsen im BVB-Visier

12.01 Uhr: Neben Yussuf Poulsen steht ein weiterer Bundesliga-Star auf der Liste von Borussia Dortmund. Er könnte noch vor Transferschluss zum BVB wechseln. Hier mehr!

Transfer-Absage für den BVB

Dienstag, 29. August, 10.11 Uhr: Borussia Dortmund hatte es auf einen Yussuf Poulsen von RB Leipzig abgesehen. RB-Boss Max Eberl hat das Interesse inzwischen bestätigt, reagierte aber mit deutlichen Worten. Hier die Einzelheiten!